Voor de 27ste keer zijn de lampen van ‘De Grootste Kerstboom’ in IJsselstein ontstoken. Dat gebeurde gisteravond met een feestelijke opening waarbij er ook artiesten optraden. De kerstboom in de zendmast van IJsselstein is weer even de grootste kerstboom ter wereld.

De afgelopen weken zijn de 120 ledlampen in de Gerbrandytoren gehesen en is de piek geplaatst op zo’n 366 meter hoogte. De lampen blijven continu branden en zijn al vanaf grote afstand te zien.

In 1992 onderging de Gerbrandytoren voor het eerst de Kerst-metamorfose. In de afgelopen ruim dertig jaar kon de ‘boom’ af en toe niet aan vanwege technische of financiële redenen. Zo was er in 2017 een blikseminslag, die het hele systeem platlegde. Traditiegetrouw blijven de lampen branden tot en met Driekoningen, 6 januari.