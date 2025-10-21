“Tuurlijk zijn we een spannende combi”, zegt Froukje de Both over de ochtendshow die ze samen met Gordon maakt op Radio 10. “Ik ben van de rust, structuur en balans, en Gordon is een soort ongeleid projectiel dat alle kanten op vliegt. Dat is juist leuk, anders wordt het saai en voorspelbaar”, vertelt ze in De Telegraaf.

Sinds begin vorige maand maakt Froukje samen met Gordon de ochtendshow op Radio 10, elke werkdag tussen 6:00 en 9:00 uur. Tot hogere luistercijfers heeft dat nog niet geleid. “Eigenlijk maken we de show die we zelf graag willen horen, met lekkere hits en onderwerpen waar we zélf graag over praten. Gordon en ik zijn allebei geen door de wol geverfde jocks, dus er gaat ook weleens wat mis”, zegt Froukje over het programma.

Het vroege opstaan is nog wel wennen, zegt de presentatrice in de krant. “Om vier uur opstaan is wel echt een ding, hoor. Al went dat gelukkig ook: ik voel me niet meer zo aangereden door een vrachtwagen als in de eerste week.”

Foto: Remko Modderkolk