Frits Spits stopt aan het eind van dit jaar met radiomaken. Na 52 jaar radiomaken stopt de 77-jarige en gaat hij met pensioen. “Ik heb besloten om te stoppen omdat ik voel dat het daar nu de tijd voor is.”

“Radio maken is het mooiste wat er is”, zegt Frits in een reactie. “Ik merk ook dat het me steeds meer energie kost en ik wil dit niet ten koste laten gaan van mijn luisteraars en mezelf. De voorbereiding samen met de redactie, het lezen van al die mooie boeken die ik wil bespreken, het uitzoeken van de juiste muziek, het is prachtig om wekelijks te doen, maar ook intensief. Ik heb 52 jaar radio mogen maken voor de publieke omroep en in al die jaren luisteraars mogen vermaken, aan het denken mogen zetten, mogen troosten met woorden en muziek, mogen inspireren om nieuwe muziek of boeken om te ontdekken. Daar ben ik enorm blij mee en dankbaar voor.”

Frits Spits (pseudoniem van Frits Ritmeester) werd in 1973 ontdekt door de NOS in het programma ‘Proefdraaien’. Hij presenteerde vanaf 1978 tien jaar lang elke avond ‘De avondspits’ op Hilversum 3. In 1995 stapt hij over naar de KRO en presenteerde ‘Tijd voor twee’. Sinds 2014 presenteert hij elke zaterdag op NPO Radio 1 ´De taalstaat´. In 2019 werd hij door een vakjury in de VARAgids verkozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw.

Tot het eind van het jaar is hij nog wekelijks te horen in ´De taalstaat´.

Foto: KRO-NCRV