Frits Spits heeft vanochtend zijn laatste uitzending gemaakt van ‘De Taalstaat’ op NPO Radio 1. De 77-jarige Spits, die eigenlijk Rentmeester heet, stopt na tientallen jaren met radiomaken. “Het is er de tijd voor. Vraag me niet waarom, het is een gevoel”, zei Frits vanochtend aan het begin van zijn afscheidsuitzending waarbij ook familie, vrienden en collega’s aanwezig waren.

Frits brak in zijn programma een lans voor de luisteraar. “We kennen elkaar al zo lang. U heeft me altijd zo geïnspireerd. Ik heb het zo graag voor u gedaan. Soms had ik het idee dat ik u kon zien: dat u moest lachen, dat u geboeid was of dat u zich opwond over alweer een stomme vraag van mij. Ik zal u enorm missen”, zei hij.

Dit zei Frits aan het begin van zijn programma:

Gestopt met muziekradio

Elf jaar geleden stopte Frits met het maken van muziekradio, door over te stappen van Radio 2 naar Radio 1. Daar presenteerde hij de afgelopen jaren elke zaterdag tussen 11:00 en 13:00 uur ‘De Taalstaat’. De radiomaker had het moeilijk toen zijn vrouw en jeugdliefde in 2018 overleed. Daarover schreef Frits een boek, Alles lijkt zoals het was.

De radiomaker won de afgelopen jaren diverse grote prijzen. Zo werd hij in 2019 uitgeroepen tot beste radiomaker van de afgelopen eeuw. Verder kreeg hij de prestigieuze Zilveren Reissmicrofoon en won hij meerdere Marconi Awards.

Frits begon zijn radioloopbaan in de jaren zeventig. Hij werd het meest bekend van ‘De Avondspits’ op Radio 3. Later maakte hij twintig jaar lang ‘Tijd voor 2’ op Radio 2.

