Frits Spits heeft gisteravond de ‘Zilveren Fonograaf’ gekregen. De radiomaker, die deze maand zijn laatste uitzendingen presenteert, is onderscheiden als erkenning voor zijn uitzonderlijke verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie. Dit werd gedaan in het tv-programma ‘Pauw & De Wit’.

De 77-jarige Frits neemt aan het einde van dit jaar na afscheid van het radiovak. De brancheorganisatie voor de film- en muziekindustrie NVPI vindt dat hij een grote bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse repertoire. “Met zijn programma’s bood hij generaties Nederlandse artiesten en hun muziek een podium. Dat deed hij met een uiterst integere aanpak, oprechte nieuwsgierigheid, een ongelofelijk taalgevoel en immer spitsvondig.”

Loopbaan

De radiomaker, die eigenlijk Frits Ritmeester heet, werd in de jaren zeventig ontdekt door de NOS in het programma ‘Proefdraaien’. Hij presenteerde vanaf 1978 tien jaar lang elke avond ‘De Avondspits’ op Hilversum 3.

In 1995 stapte hij over naar de KRO en presenteerde ‘Tijd voor Twee’. Sinds 2014 is hij elke zaterdag op NPO Radio 1 te horen met ‘De Taalstaat’. In 2019 werd Frits door een vakjury in de VARAgids verkozen tot belangrijkste radiomaker van de eeuw.

Tot het eind van het jaar is hij nog wekelijks te horen met ‘De Taalstaat’.

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV