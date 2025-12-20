Frits Spits presenteert volgende week zaterdag voor de laatste keer ‘De Taalstaat’ op NPO Radio 1. Na 52 jaar neemt het radio-icoon afscheid van de radio. Als dank heeft Jingleweb 52 jingles uit de radioloopbaan samengesteld en er een speciale website voor gebouwd.

“De taal- en radioman in hart en nieren laat na 52 jaar een radio-oeuvre achter van ‘heb ik jou daar'”, zegt Benno Roozen van Jingleweb. “Een radiomaker als Frits Spits verdient een blijvend Spitsbeeld. We schenken hem hierbij een digitaal cadeau.”

Foto: Jingleweb