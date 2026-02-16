Frank van der Lende is in de aanloop naar de ‘(S)Top 520‘ naar Libanon afgereisd samen met War Child. Hij ging langs projecten van de organisatie in Libanon om met eigen ogen te zien wat ze doen voor kinderen die opgroeien in een conflictgebied.

Frank van der Lende: “We hebben een ontzettend indrukwekkende reis gemaakt. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog, in Libanon zijn dat er 800.000. Ik heb veel bijzondere gesprekken met kinderen en hun ouders gevoerd. Ze blijven doorgaan, ze moeten wel. Als vader van jonge kinderen raakt me dat diep. Het motiveert me extra om zoveel mogelijk luisteraars liedjes te laten aandragen voor de (S)Top 520.”

De Veronica-dj heeft veel bewondering voor het doorzettingsvermogen van de kinderen: “Ze hebben het ontzettend zwaar, maar zetten door. Ook als het uitzichtloos is. Want het is niet dat ze even in een vluchtelingenkamp zitten en dan weer doorgaan. Ik ben dit weekend teruggekomen en het gaat steeds veel door mijn hoofd. Ik heb er het hele weekend over gedroomd.”

Libanon

Libanon verkeert in een kwetsbare situatie door aanhoudende regionale onrust, een diepe economische crisis en de grootschalige opvang van vluchtelingen. Bijna 3 miljoen mensen hebben hulp nodig, onder wie 1,7 miljoen Libanezen, bijna 1 miljoen Syrische vluchtelingen, evenals Palestijnse vluchtelingen en andere migranten. Het leven van veel kinderen staat volledig op zijn kop. Zij groeien op in extreme armoede en onveiligheid, met grote gevolgen voor hun mentale welzijn, zowel op korte als op de lange termijn. De teams en partners van War Child bieden hen en hun families dagelijks essentiële mentale steun, onderwijs en bescherming.

(S)Top 520

Radio Veronica gaat aandacht vragen voor War Child. Niet met een traditionele actie om geld op te halen, maar met een speciale hitlijst waarmee het radiostation aandacht wil vragen voor kinderen die wereldwijd opgroeien met de gevolgen van oorlog. De lijst heet de ‘(S)Top 520’, waarbij het getal een verwijzing is naar het aantal kinderen dat hiermee te maken heeft: 520 miljoen kinderen.

De lijst wordt uitgezonden van 16 tot en met 20 maart.

Foto: Lars Goosselink