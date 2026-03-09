Frank Evenblij is de nieuwe presentator van de podcast ‘F1 aan Tafel’ van Grand Prix Radio. Hij volgt daarmee Mattie Valk op, die de podcast de afgelopen vijf seizoenen presenteerde.

Als presentator, programma- en podcastmaker maakte hij naam met De Jakhalzen en Bureau Sport. Als interviewer heeft hij ook bijgedragen aan Formule 1 programma’s bij Ziggo Sport. ‘Zijn affiniteit met de hoogste klasse in de autosport, zijn scherpe vragen, gevoel voor humor en journalistieke nieuwsgierigheid maken Frank een perfecte toevoeging aan het team van F1 aan Tafel’, laat de zender weten.

Frank Evenblij: “Ik ben vooral fan van Formule 1, en vind het fantastisch om met deze kenners aan tafel te gaan, die mij helemaal kunnen meenemen in hun verhalen! Daarom was ik bovenal vereerd om hier aan tafel aan te mogen schuiven.”

F1 aan Tafel is een productie van Grand Prix Radio.