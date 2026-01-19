Frank Dane is vandaag teruggekeerd op Radio 538. Hij was er de afgelopen week niet te horen, vanwege het plotselinge overlijden van zijn broer Robert Jensen. De Radio 538-dj is overladen door reacties, zo vertelde hij. “Zoveel mensen hebben geprobeerd mij te bereiken: dat kun je je niet voorstellen. Ik heb geen honderd, geen duizend, maar meer dan tienduizend berichten ontvangen.”

Robert overleed op 52-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Frank was vlak daarvoor afgereisd naar Spanje, waar zijn broer woonde. “Ik had een heel slecht gevoel en wilde eigenlijk al eerder naar hem toe. Gelukkig ben ik gegaan, want mijn broer overleed. En gelukkig was ik daar. Het was heel fijn dat ik op de juiste plek was”, vertelde de 538-dj.

Dat Frank een week na het overlijden van zijn broer alweer te horen is op Radio 538, doet hemzelf veel goed. “Het is snel misschien, maar ik heb het gevoel dat ik een maand niet ben geweest. Ik ben ontzettend blij om hier weer te zijn.” Het radiomaken zorgt ook voor wat afleiding in deze turbulente tijd, vertelde de radiomaker.

Foto: Instagram Frank Dane