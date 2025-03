Het stoppen van de avondshow van Frank van der Lende is onderdeel van wijzigingen die het ‘clubhuisgevoel’ nog meer naar de luisteraar toe moet brengen. Dit laat een woorvoerder van de zender in reactie aan RadioFreak.nl weten. Voorlopig wordt Frank vervangen door Gijs Alkemade.

De focus op het ‘clubhuisgevoel’ is een koers die de zender is ingeslagen na de komst van Gerard Ekdom, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. “De eerste resultaten daarvan zijn positief: de afgelopen luistercijfermetingen laten een grote groei in het marktaandeel zien ten opzichte van vorig jaar”, aldus de woordvoerder.

Frank blijft bij Radio Veronica en de zender maakt binnenkort bekend wat hij gaat doen.

Foto: Sander Koning | Radio Veronica