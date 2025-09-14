Floris Molenaar en Martijn La Grouw wisselen van tijdslot op de zondag van Radio 538. Floris presenteert voortaan een programma tussen 15:00 en 18:00 uur, terwijl Martijn de uren van 21:00 uur tot middernacht voor zijn rekening neemt. “Een nieuw tijdslot”, zo meldt Floris op Instagram. Wat de reden is voor de wisseling, is niet bekend.

Naast zijn programma op zondag blijft Martijn op werkdagen tussen 19:00 en 21:00 uur te horen op Radio 538. Floris, die wordt gezien als een van de jonge talenten van 538, blijft daarnaast drie keer per week in de nachtelijke uren een programma maken.

Foto: Radio 538