Evert Duipmans is de komende weken op zaterdagochtend te horen op Radio Oost. De voormalig dj van NPO Radio 2 valt in voor het programma van Bert van Losser en Bas Nijhuis, tussen 8:00 en 12:00 uur. Volgens de Facebookpagina van Radio Oost is Evert de komende drie zaterdagen te horen op de regionale zender van Overijssel.

Evert was tot eind vorig jaar te horen op Radio 2, waar hij in het weekend de ochtendshow presenteerde. Dat tijdslot wordt nu ingevuld door Tannaz Hajeby. Evert presenteerde sinds het voorjaar van 2020 verschillende programma’s op Radio 2 en viel veel in, maar hij kreeg geen plek in de nieuwe programmering die in januari inging.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic