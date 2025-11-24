NPO Radio 5 is vanochtend om 6:00 uur van start gegaan met de ‘Evergreen Top 1000’. De lijst is tot en met vrijdag elke werkdag tussen 6:00 en 21:00 uur te horen. Voorgaande jaren zorgde de lijst met de beste nummers ooit gemaakt voor torenhoge luistercijfers en was Radio 5 zelfs even de best beluisterde zender van het land.

De eindejaarlijst van Radio 5 wordt voor de 18e keer uitgezonden. Elke avond is er na 21:00 uur ook een naprogramma, gepresenteerd door Gerja Wolf en Hijlco Span. “Zij genieten elke avond na in de gezellige sfeer tijdens de Evergreen Top 1000 Party, met live muziek van onder meer Douwe Bob, Bas Ragas en Shirma Rouse”, zo schrijft de zender.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de ‘Evergreen Top 1000’ is Lichtje Branden van Suzan & Freek, op plek 431. Ten opzichte van vorig jaar telt de lijst 94 nieuwkomers of herintreders. The Beatles zijn met 27 noteringen de grootste hofleverancier.

Foto: NPO Radio 5