Eva Koreman werd vorig jaar benaderd om ‘3voor12 Radio’ op NPO 3FM weer fulltime te gaan presenteren. Ze bedankte uiteindelijk na ‘heel lang nadenken’ voor de klus. “Het voelde als een soort teruggaan in de tijd en dat wilde ik niet”, zegt Eva in de podcast ‘Dit Was de Radio’. Jasper Leijdens werd de tweede keuze: hij presenteert het programma sinds begin dit jaar.

‘3voor12 Radio’ verloor 2,5 jaar geleden bijna alle zendtijd in de late avond op 3FM: het programma was een tijdlang alleen maar op vrijdagavond te horen, in plaats van vier dagen per week. Eva Koreman presenteerde de show op vrijdagavond, maar ze besloot in oktober vorig jaar om te vertrekken bij 3FM. Toch vroeg de VPRO haar of ze ‘3voor12’ vanaf 2025 weer fulltime, van maandag tot en met donderdag, wilde presenteren.

Werk voor Radio 1

“Dat ‘3voor12’ weer volledig terug zou komen, dat vond ik geweldig. Ik vind het een heel belangrijk programma”, zegt Eva daarover in de podcast. “Maar ik heb het programma al gepresenteerd en ik heb er heel erg van genoten. Om het dan opnieuw te gaan doen, voelde ook als teruggaan in de tijd en dat wilde ik niet. Ik ben te jong en te slim om te blijven doen wat ik doe.”

Dat ze haar werk voor Radio 1 zou moeten opgeven, speelde ook mee in haar keuze. Bij de nieuwszender presenteert Eva ‘Een Uur Cultuur’. “Ik viel ook in voor ‘Nooit Meer Slapen’ en ‘Bureau Buitenland’ kwam ik zicht. Ik wilde het mezelf moeilijk maken”, zegt ze over haar keuze om niet terug te keren naar 3FM.

Uitgekeken op muziekradio

In de podcast vertelt Eva ook dat ze een tijdlang uitgekeken was op muziekradio. “Op een gegeven moment is dat vuur wel bijna gedoofd. Mijn muziekliefde stamt uit de tijd dat ik nog geen radio maakte en ik merkte dat ik alleen nog met muziek bezig was voor mijn werk”, vertelt ze.

Eva was in 2022 maandenlang niet op de radio te horen. “Die afstand heeft me wel goed gedaan.”

Foto: Michel Schnater | BNN