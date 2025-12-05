Erik de Zwart noemt de bezuinigingen op de publieke omroep ‘onafwendbaar’. “De weelde waarin de publieke omroep heeft mogen fungeren de afgelopen 80 jaar, dat is op een gegeven moment wel klaar”, zegt hij tegen RadioFreak. De Radio 10-dj vindt het wel een slechte zaak dat NPO Radio 2 bijna de gehele nachtprogrammering schrapt. “Het is een primaire taak van de publieke omroep om jong talent op te leiden. Dat kan bij uitstek in de nacht en dat zit gewoon in je wettelijke plicht verankerd.”

Terwijl Radio 2 moet bezuinigen, krijgt 3FM er volgend jaar juist geld bij. Dat vindt Erik, kijkend naar de kwakkelende cijfers van de jongerenzender, niet uit te leggen. “Misschien moet je maar eens ophouden met 3FM”, zegt hij. “Er zijn zoveel zenders in de populaire muziek en voor de alternatieve muziek heb je KINK. Wat is dan nog het nut van 3FM?”

FM-frequentie naar Radio 5

De FM-frequenties kunnen beter naar NPO Radio 5, zegt Erik. “Dan kun je de doelgroep van die zender nog veel groter maken. De FM is een schaars middel”, vertelt hij. De Radio 10-dj zegt zich te realiseren dat zijn eigen zender waarschijnlijk niet blij is met zo’n FM-wisseling. “Ik zeg dit ook even van boven de partijen. En toen ik nog bij Radio 5 zat, heb ik dat ook vaak aangegeven bij de NPO. Maar men durft het niet en dat begrijp ik niet.”

Erik wijst erop dat er bij de NPO “ongeveer 700 mensen werken en bij de omroepen ook nog een heleboel. Daar kun je ook in schrappen. De verzuilde omroeporganisaties zijn achterhaald. Kijk eens met hoeveel minder geld een gemiddeld radiostation de boel runt.”

Eerder waren de makers van de podcast ‘Dit was de Radio’ al kritisch over de bezuinigingskeuzes van de NPO. Een woordvoerder van de publieke radiozenders is om een reactie gevraagd, maar die is er niet gekomen.

Foto: Ben Houdijk | Omroep MAX