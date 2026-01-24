Eric Corton kampte de afgelopen jaren met een zware depressie. Dat zegt de radio-dj van KINK in De Telegraaf. Eric stopte tien jaar geleden met drank en drugs, en raakte naar eigen zeggen verslaafd aan het wielrennen. “Mijn verslavingsgevoeligheid dook weer op. Fietsen werd op een gegeven moment een dwangmatige manier om mezelf uit te dagen. Te pijnigen”, zegt hij in de krant.

De KINK-dj ging meer een meer fietsen en verloor het plezier in de sport. Hij stopte met bewegen, waardoor de somberheid erger werd. “Het was mijn liefste die aan de bel trok. Zij gaf aan: ik kan je niet meer helpen. Haar advies heb ik natuurlijk opgevolgd. Gelukkig trof ik direct de juiste psycholoog die mij met gesprekken, opdrachtjes en schemaatjes weer in een levensritme heeft gekregen. Twee jaar lang heb ik moeten knokken voor mijn welzijn, voor het plezier in mijn leven. Leuk was het niet, leerzaam wel.”

Geen verslaving meer

Eric heeft zijn depressie nu goed onder controle, zegt hij in de krant. “De laatste verslaving, namelijk fietsen, is nu genormaliseerd. Ik heb momenteel niet echt meer iets waaraan ik verslaafd ben. Dus zal ik het helemaal zelf moeten doen, die somberte overwinnen. Maar het is wel de zwaarste route.”

De KINK-dj is van start gegaan met zijn nieuwe solotheaterstuk Pa. Die voorstelling is te zien op diverse plekken in Nederland. Eric is elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur te horen op KINK. Dat programma is niet live, maar neemt hij vooraf op.

Foto: Jessie Kamp