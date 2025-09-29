De EO, HUMAN en de VPRO gaan samen verder in één omroephuis. Vanaf 1 januari 2029 hebben de drie losse omroepen nog maar één Raad van Toezicht, in plaats van de huidige drie nu. Het omroephuis gaat ‘Het Huis van de Verdieping’ heten. “In de toekomst trekken wij op in onder meer bedrijfsvoering, innovatie en kennisontwikkeling, met behoud van eigen signatuur en programmering”, zeggen de drie omroepen.

Toenmalig minister Bruins van Media maakte dit voorjaar bekend dat hij af wil van alle losse omroepen en in de toekomst met vier of vijf omroephuizen wil gaan werken. De minister wil een einde maken aan het huidige omroepstelsel dat volgens diverse onderzoeken al jaren niet meer werkt.

Radioprogramma’s

“De EO, HUMAN en de VPRO willen een onafhankelijke, innovatieve positie innemen in het bestel”, schrijven de omroepen. Zij maken nu op de radio programma’s als ‘3voor12 Radio’ op 3FM, ‘Martine in de Middag’ op Radio 2, ‘Dit is de Dag’, ‘Bureau Buitenland’ en ‘Argos’ op Radio 1, en ‘Open Huis’ en ‘Muzikale Fruitmand’ op Radio 5.

De omroepen: “Het medialandschap verandert snel: lineair kijken neemt af, algoritmes bepalen steeds vaker wat zichtbaar is. Door gezamenlijk te investeren in nieuwe vormen van storytelling en het bouwen van communities blijven we betekenisvolle verhalen brengen – digitaal én fysiek.”

Eerder werd al bekend dat AVROTROS en PowNed samengaan in één omroephuis.

Foto: EO, VPRO en HUMAN