Edwin van Laar wordt de nieuwe hoofdredacteur van Omroep Flevoland. Per 1 januari bekleedt hij de functie. Edwin was eerder werkzaam bij RTV Oost, de Wereldomroep en de NTR, en werkt nu nog bij de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), waar hij lokale omroepen begeleidt bij de vorming van streekomroepen.

Hoofdredacteur was Edwin al eens eerder: bij Omroep Zeeland. Bij die omroep was hij in 2008 nog geen half jaar in dienst. Hij vertrok er, omdat hij vond “dat de functie niet voldeed aan zijn verwachtingen”.

Journalistiek kritisch

“Flevoland is een provincie die zich volop ontwikkelt: jong, divers en vol verhalen die het verdienen verteld te worden. Ik zie ernaar uit om samen met de redactie te laten zien wat Flevolanders bezighoudt, journalistiek kritisch waar dat moet en te verbinden waar dat kan”, aldus Edwin over zijn nieuwe functie.

Klaske Tameling, directeur-bestuurder van Omroep Flevoland, over de de nieuwe hoofdredacteur: “Met Edwin halen we een hoofdredacteur in huis met jarenlange leidinggevende, strategische en ondernemende ervaring, en die vanuit grote maatschappelijke betrokkenheid en een journalistiek hart wil bouwen aan onze toekomstbestendige regionale omroep”, aldus Tameling.

Foto: Omroep Flevoland