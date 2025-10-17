Edwin Evers presenteert volgende week de middagshow van Radio 538. Vanwege de herfstvakantie hebben Frank Dane en Airen Mylene een week vrij. Edwin Evers presenteert daarom maandag tot en met donderdag tussen 16:00 en 19:00 ‘Evers & Co’.

Edwin Evers keerde vorig jaar na vijf jaar afwezigheid terug bij Radio 538. Hij presenteert op vrijdagmiddag ‘Evers & Co’ samen met Cobus Bosscha. Sinds zijn terugkeer bij 538 was hij niet te horen als invaller.

Normaal zijn Bas Menting en Dylan Boet de vervangers van Frank en Airen. Waarom 538 dit keer kiest voor Edwin Evers als invaller is niet duidelijk. Bas en Dylan zijn volgende week gewoon te horen met hun avondshow van 21:00 tot 0:00 uur.

Foto: Radio 538