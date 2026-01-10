Het zit Eddy Keur nog steeds niet lekker dat hij moest stoppen met zijn twee nachtprogramma’s op NPO Radio 2. De dj wil de nachtshow ‘Eddy’s Nachtwacht’ als podcast voortzetten, zei hij gisteren op Radio 2. Dat kost nog wel wat moeite.

Door bezuinigingen zijn bijna alle nachtprogramma’s op Radio 2 sinds dit jaar geschrapt. Alleen tussen 4:00 en 6:00 uur is nog een programma te horen; op de overige nachtelijke uren wordt non-stop muziek uitgezonden. Desiree van der Heiden moest daardoor zelfs vertrekken bij Radio 2. Ook Jeroen van Inkel verloor zijn nachtprogramma.

“Jij hebt wat meer vrije tijd over, want men heeft de nachten weggesaneerd”, zei Eddy Keur gisteren in zijn programma tegen Jeroen van Inkel. “We gaan nu alle energie erin steken om ‘Nachtwacht’ in z’n geheel terug te krijgen zoals het was, als podcast. Maar er zitten restricties aan, want het moet dan eerst ergens anders in Nederland uitgezonden zijn. Maar daar gaan we ook even voor zorgen”, vertelde hij.

“Ik hoop dat het lukt”, zei Eddy:

Foto: Powned