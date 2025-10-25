Eddy Keur heeft gisteren de pensioengerechtigde leeftijd bereikt van 67 jaar. Maar dat betekent niet dat hij stopt met werken: de radio-dj heeft zijn contract bij PowNed verlengd. Daarmee blijft hij ook het komende jaar te horen op de publieke zender.

“Je bent een prachtig onderdeel van onze zender”, zei zendermanager Peter de Vries gistermiddag bij Eddy Keur op Radio 2. “En vanaf vandaag kost je mij geen geld meer”, grapte Peter, die nu geen pensioenafdracht meer hoeft te betalen voor Eddy.

Ruud de Wild

Eddy is sinds 2021 te horen op Radio 2. Hij werd destijds naar de zender gehaald om de middagshow van Ruud de Wild te vervangen, die toen darmkanker had. Het maandenlang mogen vervangen van de middagshow noemde Eddy gisteren “het mooiste cadeau dat ik ooit gehad heb”.

De radio-dj is elke vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur te horen op Radio 2. Ook maakt hij van vrijdag- op zaterdagnacht ‘Eddy’s Nachtwacht’, tussen 0:00 en 2:00 uur.

Foto: Powned