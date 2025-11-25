Eddy Keur en Jeroen van Inkel zijn teleurgesteld dat ze moeten stoppen met hun nachtprogramma’s op NPO Radio 2. “Super jammer”, zei Jeroen erover in ‘Van Inkels Choice’. “Ik ben er behoorlijk verdrietig van geweest”, zei Eddy afgelopen weekend.

Door bezuinigingen schrapt Radio 2 alle nachtprogramma’s, behalve die tussen 4:00 en 6:00 uur. Daardoor verdwijnt Desiree van der Heiden helemaal van de zender. “Vanwege die bezuinigingen vallen er slachtoffers”, zei Eddy. “Waaronder mijn lieve collega Desiree, die haar nachtprogramma kwijtraakt en dus ineens alles kwijtraakt. Wij haar dus ook. Dat is heel erg pijnlijk.”

Jeroen sprak in zijn nachtprogramma van ‘de laatste loodjes’. “Je hebt het van de week ongetwijfeld gelezen: deze show gaat verdwijnen. Daar gaan we niet een heel groot drama van maken. That’s life, but not as we know it. Zo werkt het in de entertainmentindustrie: je krijgt een programma, maar je raakt het ook weer kwijt. Super jammer, maar we maken er wel een feest van”, zei hij:

Kritiek op besluit

Er klinkt ook kritiek op het besluit om bijna de hele nacht van Radio 2 non-stop te maken. “Ik vind het raar dat – als je de grootste zender bent van Nederland – dat je dan ’s nachts niks meer gaat uitzenden”, zegt Arjan Snijders in de podcast ‘Dit Was de Radio’. “Ik vind het een heel slechte keuze”, reageerde medepresentator Harm Edens.

Radio 2 moet volgend jaar vier ton bezuinigen. Opvallend is dat er in het kwakkelende NPO 3FM juist méér wordt geïnvesteerd: ruim drie ton.

Foto: Nick van Ormondt (PowNed) en Annemieke van der Togt (BNNVARA)