(Dit is een partnerbijdrage. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

De nieuwe kansspelwet komt eraan. De huidige wet dateert al uit de jaren ’60 en moet aangepast worden om een online casino erin op te kunnen nemen. De Kansspelautoriteit houdt momenteel geen toezicht op de online kansspelen, waardoor er eigenlijk alleen via buitenlandse sites online gegokt kan worden. Dit zorgt vaak voor problemen, omdat er ook onbetrouwbare partijen zijn, waarbij particulieren regelmatig hun winst niet uitgekeerd krijgen. De kansspelwet zal hiervoor aangepast worden, maar dit heeft ook gevolgen voor andere sectoren.

De prijzen van radioreclames

Radioreclames worden duurder door de kansspelwet, wordt nu al gesuggereerd. Maar laten we eerst eens kijken naar de ‘gewone’ schommelingen in de prijzen van radiocommercials. Deze prijzen worden al door diverse zaken beïnvloed. Hoe groter de zender, hoe hoger de prijzen, dat zal voor iedereen duidelijk zijn.

Maar ook de periode van de uitzendtijd is van belang. Zo zijn commercials in december veel duurder dan bijvoorbeeld in januari. Dit omdat men in december aanstuurt op de feestdagen en daarvoor veel meer wil adverteren. Ook de lengte van een reclamespotje speelt uiteraard een rol.

Wat verandert er door de nieuwe kansspelwet?

De nieuwe kansspelwet wordt in het leven geroepen om online kansspelen te legaliseren. De huidige wet is gedateerd, waardoor er niet gerept wordt over online gokken. Daar moet verandering in komen, om meer zicht op de markt te krijgen. De Nederlandse Kansspelautoriteit gaat toezicht houden op de aanbieders van online kansspelen.

Illegale aanbieders riskeren fikse boetes wanneer zij hun gokspellen blijven aanbieden als de nieuwe wet van kracht is geworden. In maart 2021 worden online kansspelen in Nederland gelegaliseerd. Vanaf dat moment is het voor bedrijven ook mogelijk om reclame te gaan maken voor hun online casino. Fruitautomaten gratis spelen, blackjack in het online casino of wedden op sport, je zal het allemaal langs horen komen.

Reclame maken voor online gokken

Op dit moment zijn de reclames voor online gokken nog zeer strikt. Hier mag tot nu toe geen reclame voor worden gemaakt. Vanaf de legalisering van het online gokken en de uitgifte van licenties door de Kansspelautoriteit, verandert dit. Maar waar gaan deze bedrijven reclame maken? Dit zal via het internet gebeuren, maar ook door middel van radiocommercials.

Het is een van de redenen waardoor men bang is dat de radioreclames veel duurder zullen worden. De bedrijven die zich toeleggen op online gokken, zullen massaal willen adverteren. Er komt dus een run op advertentietijd op de radio, waardoor dit automatisch duurder zal worden.

Regels voor reclame voor online gokken

Voor het reclame maken voor online gokken gaan wel bepaalde regels gelden. In principe mag iedere vergunninghouder reclame gaan maken. Aangezien de minimumleeftijd voor gokken 18 jaar is, mag reclame absoluut niet gericht zijn op jongeren.

Een reclame voor een online casino mag dus niet ingesproken worden door een BN’er, omdat dit te aanlokkelijk zou zijn voor jongeren. In een online casino wordt de leeftijd van een gebruiker overigens altijd gecontroleerd, vaak door middel van je BSN-nummer.

