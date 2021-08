Domien Verschuuren zei niet direct volmondig ‘ja’ toen hij gevraagd werd om de Top 40 op Qmusic te mogen presenteren. “Ik heb er wel over nagedacht. Ik was heel bang dat, als ik de Top 40 zou gaan doen, dat daar m’n aandacht heel erg naar uit zou gaan. Of dat ik meer de Domien van de Top 40 zou worden dan van de middagshow”, vertelt de radio-dj in de podcast ‘Dit was de Radio’.

Sinds 2019 presenteert Domien de Top 40 op Q. “ Ik ben bij Qmusic gekomen en toen was er nog helemaal geen sprake van de Top 40. Ik wilde de focus leggen op de middagshow, want ik wilde dat graag gaan doen. Uiteindelijk heb ik een fijne hybride vorm gevonden, waarbij ik van maandag tot en met donderdag die radioliefde helemaal kan botvieren en op vrijdag zo strak mogelijk, maar met een knipoog, die Top 40 mag doen.”

Ander toontje

Het mogen presenteren van de Top 40 noemt Domien nu ‘leuker dan gedacht’. Maar de lijst klinkt onder zijn presentatie wel anders, vindt hijzelf. “ Ik neem het minder serieus dan jongens als Jeroen Nieuwenhuize en Ivo van Breukelen. Zij waren heel erg op de inhoud, vertellen wat er met de artiesten aan de hand was en ze hadden een bepaald hitradio-toontje. Dat is prima, maar ik heb dat toontje veel minder.”

Qmusic nam per 2019 de Top 40 over van Radio 538, die haar eigen hitlijst ‘538 Top 50’ opzette. Toch weet die 538-hitlijst niet het succes van de Top 40 te evenaren. Domien daarover: “ Ik denk omdat het een genre op zich is. Als je mensen vraagt welke muziek ze graag luisteren, dan zeggen ze ‘top 40-muziek’.”

Glans terug

De Top 40 is bij Qmusic weer een belangrijke pijler, aldus Domien. “We hebben er bij Q de afgelopen twee jaar alles aan gedaan om de Top 40 weer meer glans te geven dan de jaren daarvoor. Ik denk dat het bij 538 een beetje een ondergeschoven kindje werd, onder het geweld van Radio 538. We hebben met Q geprobeerd het merk Top 40 weer op een voetstuk te plaatsen. Dat is goed gelukt.”

Foto: Qmusic