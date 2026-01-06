Voor bijna het hele land is morgen code oranje afgegeven vanwege de verwachte sneeuwval. Radio Veronica heeft de dag daarom omgedoopt tot ‘code blauw’, naar de kleur van het station. De radio-dj’s maken hun programma’s vanuit hun eigen thuisstudio.

De actie van de Veronica-dj’s volgt op een oproep van Rijkswaterstaat om thuis te werken morgen. Gerard Ekdom maakt zijn ochtendshow vanuit zijn thuisstudio in Soest. Sidekick Max Schuiling loopt dan rond op Schiphol, om gestrande reizigers te spreken.

Frank van ’t Hof vervangt Marisa Heutink. Hij maakt samen met Sander Hoogendoorn van 10:00 tot 14:00 uur radio vanuit de thuisstudio van Frank. Rob Stenders is vervolgens te horen vanuit Almere, vanuit zijn eigen thuisstudio. Gijs Alkemade, die in de late avond te horen is, doet dat vanuit Den Haag.

Foto: Naomi van Verseveld / Radio Veronica