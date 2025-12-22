Een jury waarin vertegenwoordigers van alle grote radiostations zitten heeft in opdracht van het programma ‘De Perstribune’ van Omroep Max tien radiofragmenten genomineerd voor Het Radiomoment van het Jaar 2025. Komende zondag wordt de winnaar bekendgemaakt in een speciale uitzending tussen 12:00 en 16:00 uur op NPO Radio 1.

Dit zijn de tien genomineerden:

NPO Radio 2 – Evelien! – Evelien de Bruijn krijgt galm niet weg

Het radiojaar 2025 opent voor Evelien de Bruijn met de nachtmerrie voor elke dj. Als ze haar eerste uitzending van het jaar wil beginnen en het nieuws aankondigt blijkt de galm op haar microfoon open te staan. In paniek krijgt ze het geluidseffect niet weg.



NPO FunX – Fernando – Fernando Halman en team herdenken overleden collega Gerwin

Vlak voordat dj Fernando Halman op het Radiogala van het Jaar de Marconi Oeuvre Award mag ophalen, hoort hij dat zijn vaste producer en regisseur is overleden. De 25-jarige Gerwin Visser blijkt te zijn verdronken tijdens een vakantie. De volgende ochtend staan Fernando, zijn collega’s én betrokken luisteraars uitgebreid stil bij zijn dood.



NPO Radio 1 – Villa VdB – Hans vertelt bij Ghislaine Plag over reizen met zijn zieke vrouw

Het oudere stel Hans en Wil Hanswijk reist door heel Europa met hun camper. Niets bijzonders zou je denken, maar Wil lijdt aan Alzheimer en is volledig afhankelijk van Hans. Hans praat liefdevol en met enige emotie over hun bijzondere ervaringen naar aanleiding van de MAX-documentaire Ons Campertje die over hen is gemaakt. Wil zit naast Hans tijdens het gesprek, zonder iets te zeggen, maar haar aanwezigheid voor de luisteraar zeer voelbaar.



Qmusic – Qmiddagshow met Domien – Emma Heesters vertelt bij Domien voor het eerst over haar ziekte

Het zijn zware maanden geweest voor Emma Heesters, als ze in de middagshow met Domien haar verhaal vertelt en haar nieuwe single laat horen. De nieuwe muziek gaat over de zware periode waar Emma zich doorheen heeft moeten slaan.



NPO Radio 1 – De Taalstaat – Frits Spits kondigt vertrek bij de radio aan

Eind september kondigt Frits Spits aan dat hij dit jaar stopt met zijn programma De Taalstaat. Daarmee komt er een einde aan een radiocarrière van 52-jaar, waarbij de programma’s Tijd voor Twee en natuurlijk De Avondspits hem voor altijd in de eregalerij van de radio plaatsen.



Diverse radiozenders – Radiozenders draaien tegelijk Lichtje Branden voor Suzan en Freek

Nederland is geraakt door het nieuws dat Freek van het populaire zangduo Suzan en Freek ongeneeslijke longkanker heeft. Meteen doen fans een oproep aan zoveel mogelijk radiostations om allemaal op hetzelfde moment hun nummer Lichtje Branden te draaien en het zangduo zo een hart onder de riem te steken.



NPO 2 – Tims Avondslot – Beller praat perfect intro vol bij Tim Op het Broek

Als Tim voor het item ‘Top op 14’ belt met Raymond en hem een favoriete track laat kiezen, praat Raymond het intro van die plaat tot op de milliseconde perfect én met humor vol. Het fragment wordt deze zomer een hit als het massaal verspreid wordt op de diverse sociale media.



FunX – Nordin & Vonneke – Oudere dame is boos op taalgebruik Nordin en Vonneke

Nordin en Vonneke krijgen een oudere dame aan de lijn die het niet eens is met het taalgebruik dat de twee gebruiken op de radio. Volgens de mevrouw is ook een grote groep jongeren niet gediend van dit soort grove woorden.



NPO Radio 1 – NOS Met het Oog op Morgen – Afscheidsinterview Peter de Bie met Coen Verbraak

Op dinsdag 3 juni overleed journalist en radiomaker Peter de Bie, op zijn 75e verjaardag. Een dag na zijn dood zond het radioprogramma een gesprek uit dat Coen Verbraak met Peter voerde kort voor zijn dood, over zijn besluit om niet verder te leven en zijn keuze voor euthanasie.



LocoFM – Rondje Politiek – Presentator Huub Verberk loopt boos weg bij gesprek raadslid Tom de Nooijer

Presentator Huub Verberk is geen fan van CVO-raadslid Tom de Nooijer maar ontvangt hem in oktober desondanks in zijn programma. Nadat De Nooijer in de uitzending de mening van Verberk nog even verduidelijkt, stapt Huub op omdat hij niet gediend is van de opvattingen van zijn gast.

Vakjury

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van alle grote radiostations: Gijs Alkemade (Radio Veronica), Stephan Bouwman (Qmusic), Margje Fikse (NPO Radio 1), Desiree van der Heiden (NPO Radio 2), Martijn Kolkman (Radio 10), Bert Kranenbarg (NPO Radio 5), Airen Mylene (Radio 538), Edwin Noorlander (JOE), Jan van Poppel (NPO Klassiek), Jamie Reuter (NPO 3FM), Donna Senders (NPO FunX), Rob van Someren (100%NL), Jim Vorwald (KINK), Patrick Wolda (SLAM!) en Thomas van Zijl (BNR Nieuwsradio). De jury staat onder leiding van Ron Vergouwen, vaste mediadeskundige van De Perstribune.

De juryleden beoordelen de fragmenten op maatschappelijke relevantie en impact en of ze verrassend, ontroerend, grappig en indrukwekkend zijn.

Het is de zevende keer dat het moment gekozen wordt. Vorig jaar won het afscheidsgesprek met Eva Hermans-Kroot in de Qmusic-ochtendshow Mattie & Marieke.

