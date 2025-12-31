2025 gaat de boeken in als een jaar waarin veel (oud)radiomakers overleden. Het jaar was nog geen drie dagen bezig, toen bekend werd dat Willem van Kooten was overleden. Later dit jaar volgden voormalig radiomakers als Ron Brandsteder, Manuëla Kemp, Peter de Bie en Dieuwertje Blok. En er gebeurde nog veel meer dit jaar.

Weinig grote transfers

Waar 2024 een flinke stoelendans was met radio-dj’s die wisselden van zender, was het dit jaar een stuk rustiger. Erik de Zwart maakte de overstap van NPO Radio 5 naar Radio 10. Laatstgenoemde zender trok ook Gordon en Froukje aan, om er de ochtendshow te gaan presenteren. Met de luistercijfers van die ochtendshow wil het nog niet echt vlotten.

Na elf jaar verruilde Gijs Alkemade SLAM! voor Radio Veronica, waar hij sinds dit voorjaar in de late avond te horen is. Tim op het Broek kon na een half jaar radiostilte aan de slag bij NPO Radio 2, waar hij eveneens laat op de avond een programma maakt.

Tom de Graaf en Joe Stam (Tom & Joe) vertrokken dit najaar bij NPO 3FM en krijgen vanaf februari een programma op zaterdag- en zondagavond op Qmusic.

Frits Spits stopte afgelopen zaterdag met radiomaken. De 77-jarige presentator hangt zijn koptelefoon aan de wilgen. “Het is er de tijd voor”, zei Frits.

Zowel Arjan Snijders en Rick van Velthuysen moesten stoppen bij Radio Veronica.

Dit jaar overleden

Willem van Kooten overleed op 3 januari op 83-jarige leeftijd. Willem begon in 1961 als Joost Den Draaijer bij de zeezender Radio Veronica. Hij was de bedenker van de Nederlandse Top 40 en tot 1968 was hij ook de eerste presentator van de hitlijst.

Na een scooterongeval in Portugal lag Manuëla Kemp wekenlang in coma. Ze overleed in januari op 61-jarige leeftijd overleden. Manuëla maakte jarenlang radio op NPO Radio 5, waaronder een dagelijks avondprogramma met Henkjan Smits.

Op 74-jarige leeftijd kwam Ron Brandsteder begin februari te overlijden. Hij maakte tot eind 2023 een programma op NPO Radio 5: ‘Ron Wacht op de Nacht’, elke vrijdagavond van 22:00 uur tot middernacht.

Presentatrice Dieuwertje Blok overleed begin maart op 67-jarige leeftijd. Vorig jaar werd er kanker bij haar geconstateerd waardoor ze een neusamputatie moest ondergaan. De kanker leek succesvol behandeld, maar keerde toch weer terug. Dieuwertje was jarenlang te horen op NPO Klassiek.

Begin juni kwam Peter de Bie, voormalig presentator op NPO Radio 1, te overlijden. De laatste jaren had Peter gezondheidsklachten; hij leed aan hartfalen. Zijn lichaam was volgens Omroep Max ‘op’.

Chiel Montagne overleed afgelopen zomer op 80-jarige leeftijd. Hij had de longaandoening COPD. Chiels carrière begon in de jaren 60 op de radio, bij zeezender Radio Veronica. Het viel hem op dat veel Nederlanders van Nederlandstalige muziek en smartlappen hielden.

Voormalig bestuursvoorzitter van Ongehoord Nederland, Bauke Geersing, overleed dit najaar op 81-jarige leeftijd. Oud-radiomaker Vincent van Engelen blies begin februari zijn laatste adem uit; hij werd 77 jaar. En begin dit jaar kwam FunX-producer Gerwin Visser om het leven bij een noodlottig ongeval op vakantie. Hij werd slechts 25 jaar.

Galm en beschonken

Voor Evelien de Bruijn begon haar eerste uitzending op NPO Radio 2 van 2025 niet echt vlekkeloos. Ze kreeg de galm op het mengpaneel niet weg en dat leverde deze radio op:

3FM-dj Sebastiaan Ockhuysen keek te diep in het glaasje bij het RadioRing Gala eind januari. Hij kroop na afloop van het gala beschonken achter de microfoon. Dat is niet de bedoeling, reageerde een woordvoerder van 3FM, die in gesprek ging met de dj.

Hoge salarissen versus bezuinigingen

Ophef over salarissen van omroepbestuurders dit jaar. Zo kreeg de opgestapte NOS-directeur Gerard Timmer nog acht maanden na zijn vertrek doorbetaald en bleek zijn interim opvolger, Renate Eringa, fors boven het wettelijk maximum te verdienen. Het zorgde voor een storm van kritiek, waarna Renate besloot een aantal maanden ‘vrijwillig’ te werken.

Harm Beertema verdiende als tijdelijk bestuurder van Ongehoord Nederland bijna 32.000 euro per maand en zowel de opgestapte bestuurders van AVROTROS en WNL kregen een vertrekpremie mee van 75.000 euro tot anderhalf ton.

Ook bij drie regionale omroepen kregen vertrekkende bestuurders een flinke vertrekpremie, tot wel drie ton. Dat konden ze doen door een geitenpaadje in de wet.

Daar tegenover stonden in 2025 juist bezuinigingen op de publieke omroep. Zo bezuinigt NPO Radio 2 vanaf januari bijna de gehele nachtprogrammering weg, waardoor Desiree van der Heiden het veld moest ruimen bij de zender. Ook NPO Radio 5 en NPO Klassiek kondigden aan dat er gesneden wordt in het aantal programma’s.

Opvallende zaken

Dimitris Kops vertrok na een arbeidsconflict bij SLAM!. De dj haalde dit jaar meerdere keren uit naar zijn oude werkgever. Zo zei hij dat hij maar naar één toilet mocht, omdat het andere sanitair te ver weg zou zijn.

Het concept van Yoursafe Radio, met Giel Beelen als creatief directeur, bleek geen succes. Het ‘festivalconcept’ van de zender ging overboord.

Het Glazen Huis van 3FM haalde dit jaar een recordopbrengst op van 18.423.566 euro. Daarmee werd het dertien jaar oude record, van 2012 uit Enschede, verbroken.

