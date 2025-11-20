De oude radiostudio van Radio 538 is omgebouwd tot nieuwe studio van Radio Noordzee. De studio dient tevens als back-upstudio voor Radio 10, Radio 538 en Sky Radio, die net als Radio Noordzee eigendom zijn van Talpa Network. De ruimte heeft daarom ook geen vaste elementen. Via de verlichting in het decor en via de grote LED-schermen kan de studio met één druk op de knop van radiozender veranderen.

“Met de lancering van Radio Noordzee ontstond de behoefte aan een nieuwe radiostudio”, zegt een woordvoerder van Talpa Network. “Na de verhuizing van Radio 538 naar hun nieuwe onderkomen kwam er op de Bergweg een studio vrij. Na tien jaar trouwe dienst waren de ruimte en techniek echter ernstig aan vervanging toe. Tijdens de zomermaanden is de ruimte volledig gestript en zijn de ontwerpen gemaakt.”

Radio 538 zendt sinds september vorig jaar uit vanuit de nieuwe radiostudio, elders in het Talpa-gebouw.

Ook andere radiozenders van Talpa Network kunnen de nieuwe studio dus gebruiken:

Radio Noordzee maakt voor de live-uitzendingen dus gebruik van de nieuwe studio. Meer foto’s daarvan zie je hieronder:

Foto: Talpa Network