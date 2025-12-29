Het NPO Radio 1-programma ‘Dit is de Dag’ krijgt vanaf het nieuwe jaar een half uur extra zendtijd per dag. Het programma is dan dagelijks te horen tussen 18:00 en 19:00 uur, afwisselend gepresenteerd door Margje Fikse en Jan Willem Wesselink. Daarnaast komt de vrijdageditie van het programma live vanuit Café Miles in Amersfoort. Daar is ook publiek bij aanwezig.

Niet alleen ‘Dit is de Dag’ maar ook de podcast ‘De Spindoctors’ zal in het café worden opgenomen. Dat was voor de afgelopen verkiezingen ook het geval. ‘De Spindoctors’ wordt gepresenteerd door Guido van Dijk. Hij spreekt wekelijks met Julia Wouters en Raymond Mens over de politieke spin in Den Haag.

Met de wekelijkse live-uitzendingen en opnames in Amersfoort wil de EO ruimte maken voor “echte ontmoetingen, open gesprekken en verschillende perspectieven”. Café Miles is iedere week voor de opnames geopend tussen 16:00 en 19:00 uur. Een ticket kost tien euro en is inclusief een consumptie.

Foto: EO/Rogier Veldman