Rondom de feestdagen passen radiostations hun programmering aan. Er zijn hitlijsten en andere speciale programma’s te horen maar juist ook uitgeklede programmeringen. We hebben daarom een overzicht gemaakt van wat je waar kunt beluisteren tijdens de Kerstdagen.
NPO Radio 1
NPO Radio 1 houdt met de kerstdagen grotendeels de normale programmering aan. Wel worden sommige programma’s gepresenteerde door andere presentatoren dan normaal en is de invulling van programma’s aangepast.
Op Eerste Kerstdag is om 13:00 uur de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander te horen. ’s Avonds vervalt ‘Langs de Lijn En Omstreken’. In plaats daarvan is van 20:30 tot 23:00 uur ‘De Ongelooflijke Radio’ te horen, gepresenteerd door Nicole de Jong te horen.
Op Tweede Kerstdag is van 14:00 tot 18:30 uur ‘Langs de Lijn’ te horen. Van 20:30 tot 21:30 uur wordt eenmalige programma ‘Toen was succes nog heel gewoon’ uitgezonden. Daarna presenteert Lara Billie Rense tot 23:00 uur ‘Wat blijft’.
NPO Radio 2
Op NPO Radio 2 betekent Kerstmis uiteraard dat de ‘Top 2000‘ van start gaat. Voordat de lijst begint, is op Kerstavond tussen 18:00 en 23:00 uur de ‘NPO Radio 2 Top Kerst’ te horen. Evelien de Bruijn en Gijs Hakkert presenteren deze lijst met kerstplaten.
Van 23:00 uur wordt de ‘Top 2000’ geopend met een openingsshow, die gelijktijdig wordt uitgezonden op NPO 3. De show bestaat uit optredens van onder meer Guus Meeuwis, Rondé, Douwe Bob en Miss Montreal. Om middernacht verzorgt Jeroen van Inkel de aftrap van de lijst.
Het presentatieschema van de Top 2000 is dit jaar als volgt:
00.00 – 02.00 uur: Jeroen van Inkel
02.00 – 04.00 uur: Daniël Lippens
04.00 – 06.00 uur: Tim Op het Broek
06.00 – 08.00 uur: Tannaz Hajeby
08.00 – 10.00 uur: Jeroen Kijk in de Vegte
10.00 – 12.00 uur: Bart Arens
12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt
14.00 – 16.00 uur: Paul Rabbering
16.00 – 18.00 uur: Ruud de Wild
18.00 – 20.00 uur: Emmely de Wilt
20.00 – 22.00 uur: Morad El Ouakili
22.00 – 00.00 uur: Jan-Willem Roodbeen
NPO 3FM
Op Kerstavond om 20:00 uur eindigt de 22e editie van ‘3FM Serious Request‘. Barend van Deelen, Mart Meijer en Sophie Hijlkema verlaten na een week radiomaken het Glazen Huis in Den Bosch en maken de eindstand wordt bekend. Het doel waar dit jaar geld voor wordt ingezameld in Spieren voor Spieren.
Aansluitend is tussen 20:00 en 22:00 uur ‘3FM Serious Request Afterparty’ te horen, gepresenteerd door Obi Raaijmakers. Om 22:00 uur start Bas van Schaik met de ‘Top Serious Request’, de hitlijst met de meest aangevraagde platen van de actieweek. De lijst is tot oudejaarsdag 12:00 uur te horen.
De presentatie van de ‘Top Serious Request’ is als volgt:
Eerste Kerstdag
00:00u-02:00u: Bas van Schaik
02:00u-06:00u: Jelle Hofenk
06:00u-10:00u: Annan Verboom
10:00u-14:00u: Mark van der Molen
14:00u-18:00u: Ivo van Breukelen
18:00u-22:00u: Maikel van Duinen
22:00u-00:00u: Jasper Schrijvers
Tweede Kerstdag
00:00u-02:00u: Jasper Schrijvers
02:00u-06:00u: Teun Willems
06:00u-10:00u: Annan Verboom
10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen
14:00u-18:00u: Bas van Schaik
18:00u-22:00u: Vera Siemons
22:00u-00:00u: Maikel van Duinen
NPO Klassiek
NPO Klassiek volgt tijdens Kerst zoveel mogelijk de reguliere programmering. Wel worden sommige programma’s gepresenteerd door vervangende presentatoren. Eerste Kerstdag is tussen 14:00 en 16:00 uur ‘Kerstmatinee’ te horen vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam. De uitzending wordt gepresenteerd door Selma van Dijk.
NPO Radio 5
Op NPO Radio 5 is op beide Kerstdagen de normale programmering te horen. Wel hebben een aantal programma’s een invalpresentator. Zo presenteert Henry Schut al de hele week de ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman!’. Op Eerste Kerstdag valt Jan Rietman in voor Hans Schiffers bij de ‘Arbeidsvitaminen’ tussen 9:00 en 12:00 uur en presenteert Henkjan Smits vanaf 16:00 uur ‘BertOp5’.
Qmusic
Qmusic heeft met Kerst een aangepaste programmering, waarbij de gepresenteerde programma’s pas om 9:00 uur starten en ’s avonds stoppen ze ook eerder dan normaal. De programmering wordt volledig gevuld door dj’s uit de weekend- en nachtprogrammering.
Op Eerste Kerstdag is van 15:00 tot 18:00 uur de ‘Kerst Top 40’ te horen. Op Tweede Kerstdag, wat een vrijdag is, is een normale editie van de Top 40 te horen. Hij begint wel een uur later dan normaal en wordt gepresenteerd door Stephan Bouwman. Daarna start ‘Fout & Nieuw’, dat de rest van het jaar te horen zal zijn op Qmusic.
De volledige programmering is als volgt:
Kerstavond
16:00u-19:00u: Tom & Judith – Tom van der Weerd & Judith Eijk
19:00u-22:00u: Joey van der Velden
Eerste Kerstdag
09:00u-12:00u: Cain Slobbe
12:00u-15:00u: Joey van der Velden
15:00u-18:00u: Kerst Top 40 – Vincent Pronk
18:00u-21:00u: Judith Eijk
Tweede Kerstdag
09:00u-12:00u: Jorien Renkema
12:00u-15:00u: Bas van Nimwegen
15:00u-18:00u: Top 40 – Stephan Bouwman
18:00u-21:00u: Fout & Nieuw – Joey van der Velden
JOE
JOE heeft op beide kerstdagen een uitgeklede programmering, waarbij enkel tussen 10:00 en 16:00 uur gepresenteerde programma’s te horen zijn. Timur Perlin is tot 13:00 uur te horen; Edwin Noorlander daarna. Daarbuiten is non-stop ‘Kerst Vieren We Samen’ te horen.
Radio 538
Radio 538 heeft met Kerst een aangepaste programmering, maar de uitzending zijn wel gewoon van 7:00 uur ’s ochtends tot middernacht gepresenteerd.
Kerstavond
16:00u-19:00u: Bas & Dylan – Bas Menting & Dylan Boet
19:00u-21:00u: Martijn La Grouw
21:00u-00:00u: Jordi Warners
Eerste Kerstdag
00:00u-07:00u: Non-stop X-mas
07:00u-09:00u: Julia van Reyendam
09:00u-12:00u: Marnix Westerhuis
12:00u-15:00u: Jordi Warners
15:00u-18:00u: Mark Labrand
18:00u-21:00u: Julia van Reyendam
21:00u-00:00u: Martijn La Grouw
Tweede Kerstdag
00:00u-07:00u: Non-stop X-mas
07:00u-09:00u: Julia van Reyendam
09:00u-12:00u: Lindo Duvall
12:00u-15:00u: Dennis Ruyer
15:00u-18:00u: Floris Molenaar
18:00u-21:00u: Julia van Reyendam
21:00u-00:00u: Kylian van Luijt
Radio 10
Op Radio 10 is vanavond, even voor 19:00 uur, de ontknoping te horen van de ‘Top 4000‘. De presentatie is in handen van Gijs Staverman. Vervolgens zendt Radio 10 op Kerstavond non-stop uit.
Op Beide Kerstdagen is op Radio 10 een uitgeklede programmering te horen met enkel tussen 9:00 en 18:00 uur gepresenteerde programma’s. De programmering is als volgt:
Eerste Kerstdag
09:00u-12:00u: Edwin Ouwehand
12:00u-15:00u: Jules van Hest
15:00u-18:00u: Wouter Kooiman
Tweede Kerstdag
09:00u-12:00u: Albert-Jan Sluis
12:00u-15:00u: Dennis Verheugd
15:00u-18:00u: Wouter Kooiman
Sky Radio
Op Sky Radio is, niet verrassend, non-stop Kerstmuziek te horen. De zender noemt zich dan ook ieder jaar in december ‘The Christmas Station’. Op Eerste Kerstdag is van 11:00 tot 14:00 uur de ‘Sky Radio Christmas Top 50’ te horen.
Radio Veronica
Radio Veronica start vandaag met het uitzenden van de ‘Top V-1000’. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan. De lijst is tot en met oudejaarsdag dagelijks van 9:00 tot 19:00 uur te horen.
De programmering is als volgt:
Kerstavond
16:00u-19:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen
19:00u-22:00u: Ferry Oomen
22:00u-00:00u: Gijs tot Laat – Gijs Alkemade
Eerste Kerstdag
00:00u-09:00u: Non-stop
09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee
12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders
15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen
18:00u-19:00u: Top V-1000 – Frank van der Lende
19:00u-21:00u: Frank van der Lende
21:00u-00:00u: Non-stop
Tweede Kerstdag
00:00u-09:00u: Non-stop
09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee
12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders
15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen
18:00u-19:00u: Top V-1000 – Frank van der Lende
19:00u-21:00u: Frank van der Lende
21:00u-00:00u: Non-stop
SLAM!
SLAM! zendt sinds maandag elke dag tussen 6:00 en 17:00 uur ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ uit. Ook op Eerste Kerstdag is dit mixprogramma te horen. “Terwijl de helft van je brein nog in een food coma van Kerst ligt en de andere helft al dronken is op Oudejaarsavond, geven wij je 1 constante in deze periode: Heerlijke muziek!”, aldus het radiostation.
Omdat Tweede Kerstdag een vrijdag is, is op SLAM! zoals iedere week ‘De MixMarathon’ te horen.
100% NL
100% NL heeft op beide Kerstdagen een aangepaste programmering, met twee gepresenteerde tijdsloten. Op Eerste Kerstdag is Erik van Roekel te horen tussen 10:00 en 14:00 uur en vervolgens neemt Barry Paf het stokje over tot 18:00 uur. Op Tweede Kerstdag zijn op dezelfde tijden Colin Bank en Koen Hansen te horen. De overige uren zijn non-stop.
KINK
KINK zendt vanaf Kerstavond non-stop uit. Het radiostation pakt zaterdag de reguliere programmering weer op.
BNR Nieuwsradio
BNR Nieuwsradio zendt op beide Kerstdagen podcasts en herhalingen van themaprogramma’s uit. Op de uren dat normaalgesproken live nieuwsprogramma’s te horen zijn worden delen van de ‘Nieuws Top 200’ herhaald.
Foto: Max Beck