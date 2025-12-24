Rondom de feestdagen passen radiostations hun programmering aan. Er zijn hitlijsten en andere speciale programma’s te horen maar juist ook uitgeklede programmeringen. We hebben daarom een overzicht gemaakt van wat je waar kunt beluisteren tijdens de Kerstdagen.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 houdt met de kerstdagen grotendeels de normale programmering aan. Wel worden sommige programma’s gepresenteerde door andere presentatoren dan normaal en is de invulling van programma’s aangepast.

Op Eerste Kerstdag is om 13:00 uur de traditionele kersttoespraak van Koning Willem-Alexander te horen. ’s Avonds vervalt ‘Langs de Lijn En Omstreken’. In plaats daarvan is van 20:30 tot 23:00 uur ‘De Ongelooflijke Radio’ te horen, gepresenteerd door Nicole de Jong te horen.

Op Tweede Kerstdag is van 14:00 tot 18:30 uur ‘Langs de Lijn’ te horen. Van 20:30 tot 21:30 uur wordt eenmalige programma ‘Toen was succes nog heel gewoon’ uitgezonden. Daarna presenteert Lara Billie Rense tot 23:00 uur ‘Wat blijft’.

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 betekent Kerstmis uiteraard dat de ‘Top 2000‘ van start gaat. Voordat de lijst begint, is op Kerstavond tussen 18:00 en 23:00 uur de ‘NPO Radio 2 Top Kerst’ te horen. Evelien de Bruijn en Gijs Hakkert presenteren deze lijst met kerstplaten.

Van 23:00 uur wordt de ‘Top 2000’ geopend met een openingsshow, die gelijktijdig wordt uitgezonden op NPO 3. De show bestaat uit optredens van onder meer Guus Meeuwis, Rondé, Douwe Bob en Miss Montreal. Om middernacht verzorgt Jeroen van Inkel de aftrap van de lijst.

Het presentatieschema van de Top 2000 is dit jaar als volgt:

00.00 – 02.00 uur: Jeroen van Inkel

02.00 – 04.00 uur: Daniël Lippens

04.00 – 06.00 uur: Tim Op het Broek

06.00 – 08.00 uur: Tannaz Hajeby

08.00 – 10.00 uur: Jeroen Kijk in de Vegte

10.00 – 12.00 uur: Bart Arens

12.00 – 14.00 uur: Annemieke Schollaardt

14.00 – 16.00 uur: Paul Rabbering

16.00 – 18.00 uur: Ruud de Wild

18.00 – 20.00 uur: Emmely de Wilt

20.00 – 22.00 uur: Morad El Ouakili

22.00 – 00.00 uur: Jan-Willem Roodbeen

NPO 3FM

Op Kerstavond om 20:00 uur eindigt de 22e editie van ‘3FM Serious Request‘. Barend van Deelen, Mart Meijer en Sophie Hijlkema verlaten na een week radiomaken het Glazen Huis in Den Bosch en maken de eindstand wordt bekend. Het doel waar dit jaar geld voor wordt ingezameld in Spieren voor Spieren.

Aansluitend is tussen 20:00 en 22:00 uur ‘3FM Serious Request Afterparty’ te horen, gepresenteerd door Obi Raaijmakers. Om 22:00 uur start Bas van Schaik met de ‘Top Serious Request’, de hitlijst met de meest aangevraagde platen van de actieweek. De lijst is tot oudejaarsdag 12:00 uur te horen.

De presentatie van de ‘Top Serious Request’ is als volgt:

Eerste Kerstdag

00:00u-02:00u: Bas van Schaik

02:00u-06:00u: Jelle Hofenk

06:00u-10:00u: Annan Verboom

10:00u-14:00u: Mark van der Molen

14:00u-18:00u: Ivo van Breukelen

18:00u-22:00u: Maikel van Duinen

22:00u-00:00u: Jasper Schrijvers

Tweede Kerstdag

00:00u-02:00u: Jasper Schrijvers

02:00u-06:00u: Teun Willems

06:00u-10:00u: Annan Verboom

10:00u-14:00u: Sebastiaan Ockhuysen

14:00u-18:00u: Bas van Schaik

18:00u-22:00u: Vera Siemons

22:00u-00:00u: Maikel van Duinen

NPO Klassiek

NPO Klassiek volgt tijdens Kerst zoveel mogelijk de reguliere programmering. Wel worden sommige programma’s gepresenteerd door vervangende presentatoren. Eerste Kerstdag is tussen 14:00 en 16:00 uur ‘Kerstmatinee’ te horen vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam. De uitzending wordt gepresenteerd door Selma van Dijk.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is op beide Kerstdagen de normale programmering te horen. Wel hebben een aantal programma’s een invalpresentator. Zo presenteert Henry Schut al de hele week de ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman!’. Op Eerste Kerstdag valt Jan Rietman in voor Hans Schiffers bij de ‘Arbeidsvitaminen’ tussen 9:00 en 12:00 uur en presenteert Henkjan Smits vanaf 16:00 uur ‘BertOp5’.

Qmusic

Qmusic heeft met Kerst een aangepaste programmering, waarbij de gepresenteerde programma’s pas om 9:00 uur starten en ’s avonds stoppen ze ook eerder dan normaal. De programmering wordt volledig gevuld door dj’s uit de weekend- en nachtprogrammering.

Op Eerste Kerstdag is van 15:00 tot 18:00 uur de ‘Kerst Top 40’ te horen. Op Tweede Kerstdag, wat een vrijdag is, is een normale editie van de Top 40 te horen. Hij begint wel een uur later dan normaal en wordt gepresenteerd door Stephan Bouwman. Daarna start ‘Fout & Nieuw’, dat de rest van het jaar te horen zal zijn op Qmusic.

De volledige programmering is als volgt:

Kerstavond

16:00u-19:00u: Tom & Judith – Tom van der Weerd & Judith Eijk

19:00u-22:00u: Joey van der Velden

Eerste Kerstdag

09:00u-12:00u: Cain Slobbe

12:00u-15:00u: Joey van der Velden

15:00u-18:00u: Kerst Top 40 – Vincent Pronk

18:00u-21:00u: Judith Eijk

Tweede Kerstdag

09:00u-12:00u: Jorien Renkema

12:00u-15:00u: Bas van Nimwegen

15:00u-18:00u: Top 40 – Stephan Bouwman

18:00u-21:00u: Fout & Nieuw – Joey van der Velden

JOE

JOE heeft op beide kerstdagen een uitgeklede programmering, waarbij enkel tussen 10:00 en 16:00 uur gepresenteerde programma’s te horen zijn. Timur Perlin is tot 13:00 uur te horen; Edwin Noorlander daarna. Daarbuiten is non-stop ‘Kerst Vieren We Samen’ te horen.

Radio 538

Radio 538 heeft met Kerst een aangepaste programmering, maar de uitzending zijn wel gewoon van 7:00 uur ’s ochtends tot middernacht gepresenteerd.

Kerstavond

16:00u-19:00u: Bas & Dylan – Bas Menting & Dylan Boet

19:00u-21:00u: Martijn La Grouw

21:00u-00:00u: Jordi Warners

Eerste Kerstdag

00:00u-07:00u: Non-stop X-mas

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Marnix Westerhuis

12:00u-15:00u: Jordi Warners

15:00u-18:00u: Mark Labrand

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Martijn La Grouw

Tweede Kerstdag

00:00u-07:00u: Non-stop X-mas

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Lindo Duvall

12:00u-15:00u: Dennis Ruyer

15:00u-18:00u: Floris Molenaar

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Kylian van Luijt

Radio 10

Op Radio 10 is vanavond, even voor 19:00 uur, de ontknoping te horen van de ‘Top 4000‘. De presentatie is in handen van Gijs Staverman. Vervolgens zendt Radio 10 op Kerstavond non-stop uit.

Op Beide Kerstdagen is op Radio 10 een uitgeklede programmering te horen met enkel tussen 9:00 en 18:00 uur gepresenteerde programma’s. De programmering is als volgt:

Eerste Kerstdag

09:00u-12:00u: Edwin Ouwehand

12:00u-15:00u: Jules van Hest

15:00u-18:00u: Wouter Kooiman

Tweede Kerstdag

09:00u-12:00u: Albert-Jan Sluis

12:00u-15:00u: Dennis Verheugd

15:00u-18:00u: Wouter Kooiman

Sky Radio

Op Sky Radio is, niet verrassend, non-stop Kerstmuziek te horen. De zender noemt zich dan ook ieder jaar in december ‘The Christmas Station’. Op Eerste Kerstdag is van 11:00 tot 14:00 uur de ‘Sky Radio Christmas Top 50’ te horen.

Radio Veronica

Radio Veronica start vandaag met het uitzenden van de ‘Top V-1000’. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan. De lijst is tot en met oudejaarsdag dagelijks van 9:00 tot 19:00 uur te horen.

De programmering is als volgt:

Kerstavond

16:00u-19:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

19:00u-22:00u: Ferry Oomen

22:00u-00:00u: Gijs tot Laat – Gijs Alkemade

Eerste Kerstdag

00:00u-09:00u: Non-stop

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

18:00u-19:00u: Top V-1000 – Frank van der Lende

19:00u-21:00u: Frank van der Lende

21:00u-00:00u: Non-stop

Tweede Kerstdag

00:00u-09:00u: Non-stop

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

18:00u-19:00u: Top V-1000 – Frank van der Lende

19:00u-21:00u: Frank van der Lende

21:00u-00:00u: Non-stop

SLAM!

SLAM! zendt sinds maandag elke dag tussen 6:00 en 17:00 uur ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ uit. Ook op Eerste Kerstdag is dit mixprogramma te horen. “Terwijl de helft van je brein nog in een food coma van Kerst ligt en de andere helft al dronken is op Oudejaarsavond, geven wij je 1 constante in deze periode: Heerlijke muziek!”, aldus het radiostation.

Omdat Tweede Kerstdag een vrijdag is, is op SLAM! zoals iedere week ‘De MixMarathon’ te horen.

100% NL

100% NL heeft op beide Kerstdagen een aangepaste programmering, met twee gepresenteerde tijdsloten. Op Eerste Kerstdag is Erik van Roekel te horen tussen 10:00 en 14:00 uur en vervolgens neemt Barry Paf het stokje over tot 18:00 uur. Op Tweede Kerstdag zijn op dezelfde tijden Colin Bank en Koen Hansen te horen. De overige uren zijn non-stop.

KINK

KINK zendt vanaf Kerstavond non-stop uit. Het radiostation pakt zaterdag de reguliere programmering weer op.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt op beide Kerstdagen podcasts en herhalingen van themaprogramma’s uit. Op de uren dat normaalgesproken live nieuwsprogramma’s te horen zijn worden delen van de ‘Nieuws Top 200’ herhaald.

Foto: Max Beck