Op bijna geen enkel radiostation is rond de jaarwisseling de reguliere programmering te horen. Op de ene zender hoor je jaarlijsten en jaaroverzichten en bij de andere juist een uitgeklede programmering. Daarom hebben we traditiegetrouw een overzicht voor je gemaakt van hoe de programmering van de landelijke zenders er met de Oud & Nieuw uitziet.

NPO Radio 1

Radio 1 volgt op oudejaarsdag de normale programmering. Wel hebben verschillende programma’s een speciale invulling of is de laatste uitzending te horen. Zo staat de laatste aflevering van ‘De Nieuws BV’ in het teken van 100 jaar BNNVARA Oudejaarsconferences. Ook programma’s als ‘Geld of je leven’, ‘Nieuws & Co’, ‘Kunststof’ en ‘5 Dagen…’ zijn voor het laatst te horen.

Op oudejaarsavond is de eerste van een serie ‘Marathoninterviews’ te horen. Paul Haenen wordt van 20:30 tot 23:00 uur geïnterviewd door Roel Maalderink.

Op Nieuwjaarsdag begint NPO Radio 1 met de nieuwe programmering. Die ziet er als volgt uit:

06:00u-09:30u: NOS Radio 1 Journaal – Astrid Kersseboom & Tomas Delsing

09:30u-11:30u: Spraakmakers – Roos Abelman

11:30u-12:00u: Sven op 1 – Sven Kockelmann (Martijn de Greve presenteert op 1 januari)

12:00u-13:30u: Radio EenVandaag – Suzanne Bosman

13:00u-14:00u: Bureau Buitenland – Laila Frank, Nadia Moussaid of Sophie Derkzen

14:00u-16:00u: Villa VdB – Jurgen van der Berg (Astrid de Jong presenteert op 1 januari)

16:00u-18:00u: NOS Radio 1 Journaal – Fleur Wallenburg

18:00u-19:00u: Dit Is De Dag – Margje Fiske

19:00u-21:00u: De Rode Draad – Natasja Gibbs of Stephan Komduur

21:00u-23:00u: Langs De Lijn En Omstreken (op 1 januari is het ‘Marathoninterview’ te horen)

23:00u-00:00u: Met het Oog op Morgen

In het ‘Marathoninterview’ op Nieuwjaarsdag is Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid voor Groenlinks-PvdA te gast. Ze wordt geïnterviewd door Hans Simonse.

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 is op oudejaarsdag traditiegetrouw de ontknoping van de ‘Top 2000‘ te horen. Jan-Willem Roodbeen, die de lijst voor twintigste keer presenteert mag dit jaar de nummer 1, ‘Bohemian’ Rhapsody’ van Queen aankondigen. Het complete presentatieschema is als volgt:

00:00u-02:00u: Jeroen van Inkel

02:00u-04:00u: Daniël Lippens

04:00u-06:00u: Tim Op het Broek

06:00u-08:00u: Tannaz Hajeby

08:00u-10:00u: Jeroen Kijk in de Vegte

10:00u-12:00u: Bart Arens

12:00u-14:00u: Annemieke Schollaardt

14:00u-16:00u: Paul Rabbering

16:00u-18:00u: Ruud de Wild

18:00u-20:00u: Emmely de Wilt

20:00u-22:00u: Morad El Ouakili

22:00u-00:00u: Jan-Willem Roodbeen

Op Nieuwjaarsdag is de hele dag de ‘Top 2000 Afterparty te horen’. De programmering is als volgt:

00:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-09:00u: Anneli Verhees

09:00u-12:00u: Bart Arens

12:00u-15:00u: Tim Op het Broek

15:00u-18:00u: Gijs Hakkert

18:00u-21:00u: Evelien de Bruijn

21:00u-00:00u: Sem Chouikha

Dit jaar is de ‘Top 2000 Afterparty’ overigens ook op 2 januari te horen.

NPO 3FM

Op NPO 3FM staat op Oudejaarsdag in het teken van hitlijsten. ’s Ochtends is de ontknoping van de ‘Top Serious Request’ te horen met de meest aangevraagde platen tijdens het Glazen Huis dit jaar. Daarna is de jaarlijst van 2025, ‘De Verlanglijst Top 103’ te horen. Nieuwjaarsnacht zou worden ingevuld door de ‘3FM Dance Top 133’, maar deze lijst lijkt uiteindelijk geschrapt. Wel is op oudejaarsavond het jaaroverzicht van ‘The Beat’ met Justin Verkijk te horen. Op Nieuwjaarsdag is de programmering aangepast en zijn verschillende nachtjocks te horen.

De volledige programmering is als volgt:

Woensdag 31 december 2025

00:00u-02:00u: Top Serious Request – Joerie Zijderveld

02:00u-06:00u: Top Serious Request – Jelle Hofenk

06:00u-09:00u: Top Serious Request – Bas van Schaik

09:00u-12:00u: Top Serious Request – Andes Odijk

12:00u-16:00u: Verlanglijst Top 103 – Obi Raaijmakers

16:00u-19:00u: Verlanglijst Top 103 – Yoeri Leeflang

19:00u-20:00u: DJ Sandeman’s Song van het Jaar Remix 2025

20:00u-01:00u: The Beat Jaaroverzicht – Justin Verkijk

Donderdag 2 januari 2025

00:00u-01:00u: The Beat Jaaroverzicht – Justin Verkijk

01:00u-04:00u: Jasper Schrijvers

04:00u-07:00u: Maikel van Duinen

07:00u-10:00u: Annan Verboon

10:00u-13:00u: Sebastiaan Ockhuysen

13:00u-16:00u: Annan Verboon

16:00u-19:00u: Yoeri Leeflang

19:00u-22:00u: Obi Raaijmakers

22:00u-00:00u: Jasper Schrijvers

NPO Klassiek

NPO Klassiek volgt op oudejaarsdag tot 20:00 uur de normale programmering. Dan begint ‘Knalvrij Klassiek’, dat voorheen ‘Radio Viervoeter’ heette. Die naam was een verbastering van Radio 4, maar aangezien de zender al drie jaar niet meer zo heet is dit jaar besloten de naam van het programma aan te passen. In ‘Knalvrij Klassiek’ is non-stop rustgevende klassieke muziek te horen. Dat is speciaal bedoeld voor huisdieren die bang zijn voor het geknal van het vuurwerk. Het programma wordt gepresenteerd door Pieter van Nes en duurt tot 2:00 uur ’s nachts.

Op Nieuwjaarsdag is van 09:00 tot 14:00 uur het Nieuwjaarsconcert te horen vanuit Wenen, uitgevoerd door het Wiener Philharmoniker. Daarbuiten volgt NPO Klassiek de normale programmering.

NPO Radio 5

Op NPO Radio 5 is met Oud & Nieuw de normale programmering te horen. Wel heeft een aantal programma’s een invalpresentator. Zo valt Bas Ragas tussen 14:00 tot 16:00 uur in bij ‘Open Huis’ en presenteert Benji Heerschop de middagshow ‘BertOp5’.

Qmusic

Op Qmusic is tussen Kerst & Nieuw traditiegetrouw ‘Fout & Nieuw’ te horen, een heel lange variant van ‘Het Foute Uur’. Dit gaat door in het nieuwe jaar. Op Nieuwjaarsdag is vervolgens de ‘Top 100 van 2025’ van de ‘Top 40’ te horen.

De exacte programmering is als volgt:

Woensdag 31 december 2025

00:00u-01:00u: Fout & Nieuw – Lars Boele

01:00u-03:00u: Fout & Nieuw – Mattis Janssen

03:00u-07:00u: Fout & Nieuw – Non-stop

07:00u-10:00u: Fout & Nieuw – Joost Swinkels

10:00u-13:00u: Fout & Nieuw – Menno Barreveld

13:00u-16:00u: Fout & Nieuw – Bas van Nimwegen

16:00u-19:00u: Fout & Nieuw – Tom van der Weerd

19:00u-00:00u: Fout & Nieuw – Non-stop

Donderdag 1 januari 2025

00:00u-07:00u: Fout & Nieuw – Non-stop

09:00u-12:00u: Edwin Noorlander

12:00u-15:00u: Top 100 van 2025 – Vincent Pronk

15:00u-18:00u: Top 100 van 2025 – Stephan Bouwman

18:00u-21:00u: Mattis Janssen

21:00u-00:00u: Non-stop

JOE

JOE zendt op oudejaarsdag uit volgens de normale programmering, alleen presenteert Edwin Noorlander de ochtendshow, omdat Coen & Sander op vakantie zijn. Op oudejaarsavond is vanaf 19:00 uur non-stop muziek te horen.

Op Nieuwjaarsdag volgt JOE de normale programmering, met uitzondering van de ochtendshow. Die wordt gepresenteerd door Edwin Noorlander. Opvallend is dat dat programma tot 10:00 uur duurt, maar dat hij vanaf 9:00 uur te horen is als invaller op Qmusic.

Radio 538

Op Radio 538 is op oudejaarsdag de ontknoping van de ‘Party Top 1000 te horen’. De nummer 1, ‘Rainbow in the Sky’ van DJ Paul Elstak, is even voor 18:00 uur te horen. Daarna volgt de ‘538 Jaarmix’. Nieuwjaarsnacht wordt ingevuld door herhaling van mixen en op Nieuwjaarsdag is de zondagprogrammering te horen. Opvallend is dat Radio 538 dit jaar geen jaarlijst lijkt uit te zenden. De volledige programmering is als volgt:

Woensdag 31 december 2025

00:00u-03:00u: Kylian van Luijt

03:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-10:00u: Party Top 1000 – Floris Molenaar

10:00u-12:00u: Party Top 1000 – Dennis Ruyer

12:00u-15:00u: Party Top 1000 – Lindo Duvall

15:00u-18:00u: Party Top 1000 – Martijn La Grouw

18:00u-19:00u: 538 Jaarmix

19:00u-21:00u: Martijn La Grouw

21:00u-00:00u: Bas & Dylan – Bas Menting & Dylan Boet

Donderdag 1 januari 2025

00:00u-01:00u :538 Jaarmix

01:00u-04:00u :538 Weekendmix

04:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Julia van Reyendam

09:00u-12:00u: Kylian van Luijt

12:00u-15:00u: Jordi Warners

15:00u-18:00u: Floris Molenaar

18:00u-21:00u: Julia van Reyendam

21:00u-00:00u: Martijn La Grouw

Radio 10

Radio 10 heeft zowel op oudejaarsdag, als op Nieuwjaarsdag, een aangepaste programmering. De jaarwisseling zelf is non-stop. Die ziet er als volgt uit:

Woensdag 31 december 2025

00:00u-06:00u: Non-stop

06:00u-09:00u: Robert Feller

09:00u-12:00u: Martijn Kolkman

12:00u-15:00u: Edwin Diergaarde

15:00u-18:00u: Albert-Jan Sluis

18:00u-21:00u: Wouter Kooiman

21:00u-00:00u: Non-stop

Donderdag 1 januari 2025

00:00u-09:00u: Non-stop

09:00u-12:00u: Albert-Jan Sluis

12:00u-15:00u: Edwin Ouwehand

15:00u-18:00u: Wouter Kooiman

18:00u-00:00u: Non-stop

Sky Radio

Sky Radio zendt tot oudejaarsavond 22:00 uur een herhaling van de ‘Sky Radio Top 1000’ uit. Daarna pakt het radiostation de normale non-stop programmering op.

Radio Veronica

Op Radio Veronica is op oudejaarsdag de ontknoping van de ‘Top V-1000’ te horen. Deze lijst bevat duizend platen die dit jaar niet in de ‘Top 2000’ van Radio 2 staan. In tegenstelling tot de ‘Top 2000′ eindigt de lijst niet om middernacht maar al om 21:00 uur. De jaarwisseling zelf wordt omlijst door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. Op Nieuwjaarsdag heeft Veronica een aangepaste programmering.

De volledige programmering van Radio Veronica met Oud & Nieuw in als volgt:

Woensdag 31 december 2025

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-09:00u: Thomas Hekker

09:00u-12:00u: Top V-1000 – Dennis Hoebee

12:00u-15:00u: Top V-1000 – Rob Stenders

15:00u-18:00u: Top V-1000 – Niek van der Bruggen

18:00u-21:00u: Top V-1000 – Gijs Alkemade

21:00u-00:00u: Wout & Frank vieren Oud & Nieuw – Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof

Donderdag 1 januari december 2026

00:00u-07:00u: Non-stop

07:00u-10:00u: Ferry Oomen

10:00u-14:00u: Maurice Verschuuren

14:00u-18:00u: Frank van der Lende

18:00u-21:00u: Niek van der Bruggen

21:00u-00:00u: Non-stop

SLAM!

Op SLAM! is op oudejaarsdag tot 17:00 uur ‘Housuh in de Pauzuh XXL’ te horen. Martijn Oosterveen (06:00u-10:00u), Hielke Boersma (10:00u-13:00u) en Thomas van Empelen (13:00u-17:00u) presenteren het programma. Vanaf 17:00 uur is de ‘Mix Marathon XXL’ te horen om de jaarwisseling te omlijsten.

Op Nieuwjaarsdag is SLAM! tot 12:00 uur non-stop. Daarna zijn Hielke Boersma (12:00u-16:00u) en Florian Hamelink (16:00u-19:00u) te horen.

100% NL

100% NL heeft op oudejaarsdag een uitgeklede programmering. Tot 10:00 uur is er non-stop muziek te horen. Daarna presenteren Barry Paf en Colin Bank ieder een programma van vier uur. Oudejaarsavond is vervolgen weer non-stop.

Op Nieuwjaarsdag zijn ook enkel van 10:00 tot 18:00 uur dj’s te horen. Dan staan Erik van Roekel en Koen Hansen in de programmering.

KINK

KINK heeft op oudejaarsdag een aangepaste programmering. De ochtendshow vervalt, vervolgens is van 9:00 tot 12:00 uur Eric Corton te horen. Tussen 12:00 en 16:00 uur presenteert Jim Vorwald de ‘KINK Playlist of the Year’ met de beste alternatieve platen van 2025. Michiel Veenstra is vervolgens twee uur te horen, waarna KINK non-stop het nieuwe jaar inluidt.

Op Nieuwjaarsdag zendt het radiostation non-stop uit.

BNR Nieuwsradio

BNR Nieuwsradio zendt op oudejaarsdag uit volgens de normale programmering. Op Nieuwjaarsdag zijn herhalingen van themaprogramma’s en podcasts te horen.

