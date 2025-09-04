Dimitris Kops is na elf jaar weg bij SLAM!. De dj had een arbeidsconflict met moederbedrijf RadioCorp (inmiddels Mediahuis), dat voor de rechter is gekomen. “De rechtbank oordeelde dat mijn werkgever ernstig tekortgeschoten is: slecht werkgeverschap, ernstig verwijtbaar handelen, structurele onzorgvuldigheid en het niet nakomen van afspraken. Ik heb een passende billijke vergoeding gekregen voor alles wat ik heb moeten doorstaan.”

Op sociale media doet de dj zijn verhaal. Sinds 2018 is SLAM! onderdeel van RadioCorp. “Ik maakte weekendshows, doordeweekse shows en vanaf 2020 zelfs de middagshow. Het marktaandeel daarvan groeide met 60 procent, iets waar ik trots op ben.”

Onder druk moest de dj van ZZP’er naar loondienst, tegen een lager salaris. “Er werd beloofd dat dit tijdelijk was en zou verbeteren na corona, maar loonsverhoging of inflatiecorrectie kwam nooit. Daarnaast werkte ik met een jokersysteem: 24/7 beschikbaar zijn om in te vallen, maar zelf slechts vijf keer vrij per jaar door een ‘joker’ in te zetten. En later zelfs zes dagen per week on-air, voor het salaris van vijf.”

Burn-out

Het zorgde ervoor dat de druk te groot werd. Dimitris kreeg een burn-out en verloor zijn programma. “De druk en zorgen werden te groot. Ik kon mijn reiskosten niet meer betalen, sliep slecht, kreeg fysieke klachten en uiteindelijk: een burn-out.”

“En toen… geen steun. Geen kaart, geen gesprek. Alleen advocatenbrieven met dreiging om mijn contract op te zeggen. Tijdens mijn ziekte hoorde ik via een collega dat ik nooit meer zou terugkeren.” Een beloofde weekendshow bleek niet te komen. “Ik was niet welkom in de studio en moest mijn programma’s thuis opnemen. Uiteindelijk moest ik vrijwillig mijn contract opzeggen. Dat voelde onrechtvaardig.”

Rechtbank

Het conflict verplaatste zich naar de rechtbank. Die deed na 2,5 jaar uitspraak en gaf de dj volledig gelijk. “Dat oordeel betekent veel. Het geeft erkenning voor mijn jarenlange inzet en voor het onrecht dat ik heb ervaren.”

Nu is Dimitris dus weg bij SLAM!. “Radio maken was voor mij nooit zomaar werk. Het was liefde, passie, bezieling, connectie met luisteraars. Wat blijft is trots. Trots op de programma’s die ik mocht maken. Op de connectie met luisteraars. En op mijn liefde voor radio. Voor nu neem ik afscheid van SLAM!. Op naar nieuwe radio-avonturen!”

RadioFreak heeft Mediahuis om een reactie gevraagd.

Foto: SLAM!