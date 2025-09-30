Dimitris Kops kreeg allerlei feedback over ‘randzaken’, zo zegt hij in de podcast ‘Dit was de radio’. De dj vertrok onlangs na 11 jaar bij de zender na een arbeidsconflict. Onder druk moest Dimitris van ZZP’er naar loondienst, tegen een lager salaris. Hij kreeg nooit een salarisverhoging, zei hij. “De laatste keer was in 2017 toen ik bij Radio 538 zat.”

Op sociale media deed Dimitris al een boekje open en nu haalt hij nog een keer uit naar zijn oude werkgever. De radiomaker vertelt dat hij uiteindelijk aan allerlei eisen moest voldoen. “Ik mocht mijn lunch niet meer halen tijdens mijn radioprogramma, terwijl ik tijdens de lunch mijn radioprogramma had.”

Ook het toiletgebruik werd beperkt, stelt hij. “Ik mocht niet meer naar het tweede toilet op de gang toe, want die was te ver weg. Ik moest naar het eerste toilet. Maar ik had mijn programma tijdens de lunch en daar werkten 100 man.” Dus de lucht op dat eerste toilet was niet altijd even best. “Je moest bijna je gasmasker op om naar de wc te gaan. Dus als ik wilde plassen, koos ik eigenlijk liever de tweede wc.”

Het zorgde ervoor dat de druk te groot werd. Dimitris kreeg een burn-out en verloor zijn programma. Daarna kwam het tot een rechtszaak. SLAM!-eigenaar Mediahuis zei in een reactie dat er veel feitelijke onjuistheden in zijn verhaal zitten.

Kiss FM

Na een paar korte invalbeurten bij RTV Noord is Dimitris deze week begonnen bij Kiss FM. Hij presenteert daar nu de ochtendshow. “We gaan gewoon weer hits draaien, lekker veel muziek”, aldus Dimitris.

Foto: Kim Hanskamp