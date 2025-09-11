Dimitris Kops gaat de ochtendshow maken voor de regionale zender Kiss FM. Dit nieuws volgt een week nadat hij aangaf weg te zijn bij SLAM! na een arbeidsconflict. Vanaf 29 september start de zender met gepresenteerde programma’s nadat het vorige week non-stop is begonnen.

Naast Dimitris krijgen ook Sjoerd de Graaff en Quinten van Hilten een programma bij de zender. Een woordvoerder van de zender zegt: “De ochtend is hét belangrijkste moment van de dag, en daarom zijn we trots dat Dimitris Kops dit gaat invullen. Met daarnaast ook Sjoerd den Quinten in de line-up zetten we een eerste stap in onze programmering.”

Kiss FM maakt gebruik van het frequentiepakket NLCO02 dat tijdens de frequentieveiling werd aangekocht door GLXY Radio. Er werd bijna 131.000 euro voor betaald. De FM-zenders hebben bereik in Noord-Holland en Flevoland. Eerder waren Wild FM en GLXY Radio op die frequenties te horen.

