Desiree van der Heiden moet stoppen met haar nachtprogramma op NPO Radio 2. Ze krijgt ook geen nieuwe plek en verdwijnt daarmee eind dit jaar van de radiozender. “Dit programma gaat stoppen en helaas is er geen plek voor mij in de programmering”, zei Desiree vannacht. Op 19 december maakt ze haar laatste show op Radio 2.

Vanaf januari wordt op het tijdslot tussen 0:00 en 2:00 uur op Radio 2 non-stopmuziek uitgezonden, vanwege bezuinigingen. Dat betekent voor Desiree na ruim vier jaar haar vertrek bij de publieke radiozender. “Dat vind ik echt heel erg jammer, want ik vind het een ontzettend leuke show om te maken”, zei ze.

Desiree vertelde vannacht over haar vertrek:

Gister viel al op dat Desiree de Top 2000 dit jaar niet meer presenteert. Voor het dj-schema van de eindejaarlijst houdt Radio 2 vaak de nieuwe programmering aan zoals die geldt vanaf januari.

Late avond

Desiree moest eerder dit jaar haar late avondshow afstaan aan Tim op het Broek, die overkwam van KINK. Desiree begon in het najaar van 2021 bij Radio 2, waar ze eerst langere tijd in de vroege ochtend tussen 4:00 en 6:00 uur te horen was.

Foto: NPO Radio 2