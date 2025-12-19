“Ik ga zo meteen heel hard janken”, zei Desiree van der Heiden vannacht in haar laatste programma op NPO Radio 2. Haar nachtshow verdwijnt van de zender vanwege bezuinigingen. “Ik ben er ontzettend verdrietig over, maar ik ga met een warm hart naar huis dankzij alle berichtjes en belletjes die ik vannacht heb gekregen”, zei ze.

Desiree noemde het “eeuwig zonde” dat steeds meer nachtprogramma’s stoppen. Radio 2 bezuinigt bijna de gehele nachtprogrammering weg. “Nergens vind je volgens mij zoveel verbinding als in de nacht”, zei Desiree. “En juist in de wereld van nu kunnen we dat volgens mij allemaal heel goed gebruiken. Dus dankjewel, voor het appen, voor het bellen, voor het delen van je verhaal. En vooral natuurlijk voor het luisteren.”

Met het stoppen van het nachtprogramma verdwijnt Desiree ook van Radio 2. Ze zei te hopen dat ze snel weer ergens opduikt op de radio. Gisternacht, toen ze door luisteraar Stefan werd geïnterviewd, zei Desiree dat het haar niet uitmaakt op welk station ze radio maakt; het hoeft van haar niet de best beluisterde zender te zijn. “Het maakt me niet uit of het de nummer één of nummer tien is.”

De afscheidswoorden van Desiree:

Foto: PowNed