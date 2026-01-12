Qmusic is om 7:00 uur gestart met de derde editie van het ‘Verboden Woord’. De dj’s mogen het woord ‘beetje’ niet meer zeggen. Als het ‘Verboden Woord’ toch voorbij komt, dan kunnen luisteraars 500 euro winnen.

‘Het Verboden Woord’ wordt tijdens alle gepresenteerde programma’s gespeeld, met de dj’s en sidekicks. Nieuwslezers, bellers en studiogasten zijn uitgezonderd van deelname en ook liedjes en reclames tellen niet mee. Als een dj per ongeluk toch ‘Het Verboden Woord’ uitspreekt, kunnen luisteraars dit melden via de rode knop in de Qmusic-app. Uit deze oplettende luisteraars wordt random iemand gekozen.

Vorige week, tijdens de bekendmaking van het ‘Verboden Woord’, werd Marieke Elsinga direct op scherp gezet. Zij zou het woord ‘beetje’ het vaakst gebruiken. Om de competitie tussen de dj’s aan te wakkeren, worden de prestaties bijgehouden op een ‘Wall of Fame’ en een ‘Wall of Shame’. Alle dj’s die tijdens de actieweek een show maken, verschijnen standaard op de ‘Wall of Fame’. Zodra een dj het verboden woord uitspreekt, verhuist hij of zij direct naar de ‘Wall of Shame’.

Het spel duurt tot en met vrijdag 9:00 uur.

Foto: Qmusic