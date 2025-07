Dennis Ruyer heeft zijn eigen online radiozender opgezet, waar non-stop elektronische muziek te horen is. De Radio 538-dj kwam in 2012 al op het idee voor een eigen station, maar nu zendt ‘We Are The Beat’ daadwerkelijk uit.

“Epische frisse dancemuziek. Maak je klaar voor de lancering van ‘We Are The Beat'”, schrijft Dennis op Facebook. “Een nieuw radiostation dat zich richt op elektronische muziek.” Het station is te beluisteren via wearethebeat.com.

Foto: Radio Veronica / William Rutten