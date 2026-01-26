Dennis Ruyer is even niet te horen op Radio 538. De dj is geopereerd aan zijn liesbreuk, schrijft hij op social media. “Narcose is wel de manier om een radio dj even het zwijgen op te leggen”, grapt hij.

Het programma van Dennis, op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur, werd vandaag overgenomen door Mark Labrand. Hij presenteert de uren ook morgen. De rest van de week neemt Lindo Duvall het programma van Dennis over. Hij is daarmee drie dagen lang tussen 10:00 en 14:00 uur te horen.

Wanneer Dennis weer terug is op Radio 538, is nog niet bekend.

Foto: Radio Veronica / William Rutten