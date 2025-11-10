De 538 Middagshow komt donderdag 20 november vanuit de strengst bewaakte gevangenis van Nederland, de Penitentiaire Inrichting Vught. In een cel wordt een studio neergezet en maken Frank Dane en Airen Mylene een uitzending vanachter de gesloten deuren van de gevangenis. Het is de bedoeling dat ze vaker uitzendingen gaan maken vanaf plekken die normaal gesloten blijven.

Frank Dane over de locatie: “We gaan iets doen wat nog nóóit eerder is gedaan en nemen onze luisteraars mee naar plekken die normaal gesloten blijven. Voor ons is het dus ook nieuw en dat geeft een hele nieuwe dimensie aan radio-maken. We gaan bijzondere verhalen van achter gesloten deuren met de rest van Nederland delen.”

In de uitzending komen medewerkers en gevangenen aan het woord.