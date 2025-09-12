Danny de Vries wordt vanaf 1 januari 2026 de nieuwe directeur/hoofdredacteur van RTV Oost. Hij is nu nog burgemeester van Oudewater (Utrecht), maar heeft in het verleden jarenlang bij RTV Oost gewerkt. Danny is vooral bekend om zijn beroemde beelden van de Vuurwerkramp in Enschede, waarbij de fatale klap wordt gefilmd.

Danny volgt Dink Binnendijk op, die sinds februari directeur/hoofdredacteur is van de regionale omroep van Overijssel. Danny werd door de Raad van Toezicht benaderd om de functie te gaan invullen. “We zochten een ervaren bestuurder met ruime journalistieke ervaring en uitstekende communicatieve en bestuurlijke vaardigheden. Danny heeft al deze kwaliteiten”, zegt RvT-voorzitter André Oude Weernink op de site van RTV Oost.

Aangenaam verrast

“Ik was aangenaam verrast door het aanbod”, zegt Danny in een persbericht. “Het lag niet in mijn planning en toch zette mij dat enorm aan het denken. Als 25 jaar later op dezelfde dag en plek alles samen komt, dan is dat wat mij betreft geen toeval. RTV Oost is het station waar ik jaren geleden als journalist/verslaggever heb gewerkt en met elkaar hebben we destijds de vuurwerkramp beleefd. Het is een ongelofelijk eervolle uitdaging, de timing klopt en het maakt de cirkel rond.”

De regionale omroep van Overijssel zat vorig jaar een tijdlang zonder vaste directeur, nadat Judith Hartman vrijwillig vertrok, maar nog ruim een half jaar kreeg doorbetaald. Dink Binnendijk volgde Judith op en draaide veel van haar beslissingen terug. Zo werd de naamswijziging van RTV Oost naar Oost ongedaan gemaakt.

Foto: RTV Oost