Daniël Lippens vindt het “lastig” als hem gevraagd wordt hoe NPO 3FM weer de weg omhoog kan vinden in de luistercijfers. De jongerenzender kwakkelt al jaren. “Ik luister ook weleens naar BBC Radio 1 en die hebben voor mijn gevoel iets duidelijker wat ze muzikaal wel en niet draaien”, zegt Daniël over 3FM in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

De radio-dj ziet dat 3FM onder het vergrootglas ligt. “Je moet ook wel een beetje opstekers hebben om je gesteund te voelen en te denken: ‘we zijn lekker bezig’. Als je op een gegeven moment toch iedere week luistercijfertechnisch een klap in je gezicht krijgt – waarbij ik niet zeg dat dat bij 3FM altijd zo is – dan gaat dat op den duur toch z’n tol eisen. En dan gaat dat ook een beetje invloed hebben op hoe je daar zit.”

SLAM

Daniël noemt ook SLAM!, waar hij eerder werkte, als voorbeeld. “Het feit dat SLAM een nichézender is, maakt dat het heel duidelijk is welke muziek er wel of niet bij past. Dat geeft je zender heel duidelijk een profiel.” De dj benadrukt dat hij 3FM een warm hart toedraagt. “Er ziten ook best wel veel vrienden van me. Radio is een klein wereldje.”

Daniël stapte vorig jaar over naar NPO Radio 2, waar hij sinds januari op vrijdag, zaterdag en zondag te horen is. “Ik voelde me welkom vanaf het eerste moment”, zegt Daniël daarover in de podcast.

