Daniël Lippens heeft jarenlang op de zwarte lijst van Kermis FM gestaan. Tijdens de eerste editie van de evenementenzender van de Tilburgse Kermis in 2009 en 2010 maakte de daar dj een programma, samen met Ivo van Breukelen. Maar daar haalde hij wat kattenkwaad uit dat niet zo in de smaak viel.

“Ze hadden toen een vertrektijdenscherm van de NS in de studio staan, die had NS uitgeleend”, vertelde Daniël vanochtend in de ochtendshow van NPO Radio 2. En daar stonden alle vertrektijden op vanaf station Tilburg. “Maar dat scherm was te manipuleren, je kan er gewoon een toetsenbord op aansluiten. Toen hebben we er een niet nader te noemen website voor volwassenen op gezet.”

Het gevolg was dat er porno te zien was op het scherm. “Een aantal filmpjes lieten we in een loop afspelen.” Daar waren Kermis FM en de NS niet zo blij mee.

Opnieuw gevraagd

Dit jaar werd Daniël weer gevraagd. “Dus ik vroeg: sta ik niet meer op de zwarte lijst?” Bij Kermis FM wisten ze dat inmiddels zelf niet meer. “Toen hebben ze het nog even nagevraagd en was ik eraf gehaald”, vertelt de Radio 2-dj. Omdat Daniël nu de ochtendshow vervangt op NPO Radio 2, kon hij niet komen naar Kermis FM.

Volgens de Tilburgse evenementenzender klopt het verhaal van Daniël en hebben ze hem inderdaad een tijdje niet meer gevraagd. “Maar we hebben geen zwarte lijst hoor, dus daar heeft hij ook niet opgestaan”, aldus een woordvoerder. “En het is nu al zo lang geleden dat bijna niemand in de organisatie nog wist dat dit ooit gebeurd was. Dus Daniël is zeker weer welkom.”

Foto: Annemieke van der Togt