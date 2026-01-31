Het wil niet vlotten met de ochtendshow van Gordon en Froukje op Radio 10. Het programma is sinds september te horen, maar de luistercijfers van het station blijven maar zakken. Inmiddels staat Radio 10 tiende in de luistercijfers. “De echte liefde voor het vak mist daar misschien een beetje”, zegt Daniël Lippens tegen De Telegraaf. “Gordon is op zichzelf grappig en kan content maken, maar het moet ook wel goede radio zijn.”

Eerder noemde Radio 10-dj Erik de Zwart de nieuwe ochtendshow van Gordon al een gewaagde stap van de zender. Daniël over het ochtendprogramma: “Het scoort niet zo goed. Ik denk dat daar ook wel een klein beetje iets is afgebroken. Ga er maar aanstaan, om dat weer op te bouwen”, zei hij, mogelijk doelend op alle veranderingen bij Radio 10.

Giel Beelen zegt tegen de krant dat hij niet hoopt dat het tijdslot in de ochtend op Radio 10 weer vrijkomt. “Ik vind het echt een leuk programma.”

Foto: BNNVARA | Annemieke van der Togt