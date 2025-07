(Dit is een partnerbijdrage van MaxiAxi. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Radio is springlevend. Ook in een wereld vol podcasts, streamingdiensten en smart speakers blijft live radio een unieke ervaring. Maar de manier waarop we luisteren is aan het veranderen. FM raakt langzaam op de achtergrond en maakt ruimte voor DAB+, oftewel digitale radio. Wie vandaag de dag een radio koopt, komt bijna vanzelf uit bij één optie: een DAB radio kopen.

Wat is DAB+?

DAB staat voor Digital Audio Broadcasting. Het is de digitale opvolger van de vertrouwde FM-radio. Waar FM gebruikmaakt van analoge signalen die gevoelig zijn voor ruis, werkt DAB+ met digitale signalen. Dat betekent een helderder geluid, stabiele ontvangst en een stuk minder storing. Daarnaast biedt DAB+ ruimte voor meer zenders en extra informatie, zoals artiest, songtitel en programma-informatie die zichtbaar is op het scherm van je radio.

Waarom overstappen?

Voor wie veel radio luistert – thuis, op het werk of onderweg – is een DAB radio kopen een logische stap. De voordelen op een rij:

Betere geluidskwaliteit : Je hoort muziek en spraak helder en zonder ruis.



: Je hoort muziek en spraak helder en zonder ruis. Meer zenders : Dankzij de efficiëntere bandbreedte zijn er meer landelijke en regionale zenders beschikbaar.



: Dankzij de efficiëntere bandbreedte zijn er meer landelijke en regionale zenders beschikbaar. Makkelijk zoeken : Geen frequenties meer onthouden. Zenders selecteer je op naam, net als bij een streamingapp.



: Geen frequenties meer onthouden. Zenders selecteer je op naam, net als bij een streamingapp. Extra info op je scherm: Denk aan actuele programma-informatie, nieuwsflitsen of het weer.



Waar moet je op letten?

Ga je een DAB radio kopen? Dan is het handig om vooraf te bepalen waar je hem voor gaat gebruiken. Enkele aandachtspunten:

Formaat en design : Er zijn compacte modellen voor onderweg, maar ook stijlvolle apparaten die goed staan in de woonkamer of keuken.



: Er zijn compacte modellen voor onderweg, maar ook stijlvolle apparaten die goed staan in de woonkamer of keuken. Accu of netstroom : Wil je de radio meenemen naar het park of de camping? Kies dan voor een model met een ingebouwde accu.



: Wil je de radio meenemen naar het park of de camping? Kies dan voor een model met een ingebouwde accu. Extra functies : Denk aan Bluetooth, USB-afspeelmogelijkheden, WiFi of zelfs internetradio als je het maximale uit je apparaat wilt halen.



: Denk aan Bluetooth, USB-afspeelmogelijkheden, WiFi of zelfs internetradio als je het maximale uit je apparaat wilt halen. Geluidskwaliteit: Kijk naar het vermogen van de speakers of kies een model dat je kunt koppelen aan een externe installatie.



Voor wie is DAB interessant?

Eigenlijk voor iedereen die graag radio luistert. Van presentatoren en producers die snel willen schakelen tussen zenders, tot techniekliefhebbers die het maximale uit hun audio-setup willen halen. Ook voor muziekliefhebbers die het belangrijk vinden dat muziek helder klinkt en programma’s storingsvrij binnenkomen, is een DAB-radio een waardevolle toevoeging.

Daarnaast is DAB+ interessant voor mensen die onderweg radio luisteren, bijvoorbeeld in de auto. Steeds meer nieuwe auto’s worden standaard uitgerust met een DAB-radio, en ook losse mobiele modellen worden steeds populairder.

Een DAB-radio kopen is geen hype, maar een verstandige keuze. De technologie is stabiel, gebruiksvriendelijk en klaar voor de toekomst. FM wordt langzaam uitgefaseerd, dus wie nu overstapt is voorbereid én profiteert direct van meer zenders en betere geluidskwaliteit.

(Dit is een partnerbijdrage van MaxiAxi. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)