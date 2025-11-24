Yoursafe Radio gooit vanaf het nieuwe jaar het concept drastisch om. De radiozender, die bij de veiling van 2023 een landelijke FM-frequentie bemachtigde, spreekt zelf van een ‘fundamentele koerswijziging’. Yoursafe Radio stopt met het ‘festivalconcept’ en wil vanaf 2026 één geluid laten horen voor GenZ, de groep die geboren is tussen 1997 en 2012.

Yoursafe onderscheidt zich van andere landelijke radiostations doordat het niet één geluid laat horen, maar juist allemaal losse, verschillende doelgroepprogramma’s. Zelf noemen ze dat nu het ‘festivalconcept’. Nu is duidelijk dat dat concept niet werkt en commercieel niet interessant genoeg is.

“We stoppen bij Yoursafe Radio met het festivalconcept”, schrijft creatief directeur Giel Beelen op Instagram. “Het was een dappere sprong, iets wat nog nooit eerder is gedaan op de Nederlandse radio. Juist daarom ben ik trots dat we het hebben geprobeerd. Revolutie betekent experimenteren, fouten maken, leren en bijsturen.”

Honderd makers

De honderd makers die een programma hebben op Yoursafe Radio, hebben vanochtend te horen gekregen dat hun show stopt. “Het deed me zojuist oprecht veel pijn”, zegt Giel daarover. “Meer dan vijftig verschillende shows in een week: echt uniek, maar commercieel nog niet te dragen.”

Yoursafe schrijft zelf in een persbericht dat de festivalprogrammering de zender ‘veel heeft gebracht’. “Maar tegelijk werd duidelijk dat het concept, ontworpen vanuit de dynamiek van een festivalterrein, niet het vaste herkenbare bereik creëerde dat landelijke commerciële radio nodig heeft.”

Luistergedrag GenZ

Yoursafe heeft de afgelopen maanden naar eigen zeggen uitgebreid onderzoek gedaan naar het luistergedrag. ‘De uitkomst was glashelder: GenZ wil één consistent geluid dat echt wordt bepaald door henzelf. Vanaf januari geldt daarom: GenZ bepaalt wat er nu leeft, luistert, deelt, scrollt en verbindt.’

“Dit hoofdstuk stopt, maar het verhaal gaat door”, zegt Giel. “Vanaf nu zijn we zelf de afzender: één stem, één richting, één verhaal. Dit is geen einde. Dit is een nieuwe bladzijde. Het experiment gaat door.”

Hoeveel luisteraars Yoursafe Radio nu heeft, is niet duidelijk. Het station doet niet mee aan het Nationaal Media Onderzoek (NMO), dat elke week de nieuwe luistercijfers publiceert. Twee jaar geleden betaalde Yoursafe voor de eigen landelijke FM-frequenties zes miljoen euro.