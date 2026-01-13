Camiel Jansen, componist der Nederlanden, gaat het programma ‘Podium’ op NPO Klassiek presenteren. Hij zal om de week te horen zijn op woensdag tussen 17:00 en 19:00 uur. De andere presentatoren zijn Hans Haffmans (maandag, dinsdag, donderdag en om de week op woensdag), Maartje Stokkers (vrijdag) en Wouter Pleijsier (zaterdag).

Camiel Jansen werd vorige maand benoemd tot Componist der Nederlanden, als opvolger van Anne-Maartje Lemereis. Hij kreeg de eretitel vanwege “zijn verbeeldingskracht, muzikale diepgang, maatschappelijke betrokkenheid en jeugdig enthousiasme”.

Op dit moment presenteert Camiel al iedere dinsdagochtend ‘Voor de Dag’ op NPO Klassiek, tussen 5:00 en 7:00 uur. De componist is blij dat hij er een radioprogramma bij krijgt. “Podium is een programma naar mijn hart, omdat belangrijke muziek wordt verwoven met belangrijke gebeurtenissen in onze wereld. Precies op dat snijvlak zit Podium, en ik kan niet wachten om er als presentator – en als componist – met een prachtig team aan bij te mogen dragen.”

Foto: NPO Klassiek