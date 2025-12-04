Het Commissariaat voor de Media (CvdM) zet de drie omroepen die samenwerken in de streekomroep Centraal+ minstens een jaar onder verscherpt toezicht. Volgens het Leidsch Dagblad heeft de streekomroep uit de Leidse regio de administratie niet op orde. “Het Commissariaat beschouwt het feit dat de stichtingen niet over de gevraagde administratie beschikken als ernstig.”

De Leidse omroep Sleutelstad had bezwaar ingediend tegen een beslissing van het CvdM om Centraal+ een waarschuwing te geven en geen boete op te leggen. Volgens Sleutelstad functioneerde het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van de streekomroep niet, voldoen ze niet aan de ICE-norm (het aandeel informatie, cultuur en educatie in de programmering), zijn nevenactiviteiten niet gemeld en wordt het dienstbaarheidsverbod overtreden. Dat zegt dat publieke lokale omroepen niet mogen meewerken aan reclame of promotie voor bedrijven.

Volgens Sleutelstad worden evenementen van directeur Rudo Slappendel van Centraal+ voorgetrokken in berichtgeving. En dat er reclame is gemaakt tegen zeer lage tarieven. Het CvdM vindt ook dat gefactureerde bedrag voor reclame van bedrijven van Slappendel aan de (zeer) lage kant zijn, maar dat bewijs ontbreekt omdat de omroep de administratie niet op orde heeft.

Vechtscheiding

Centraal+ ontstond toen de fusie tussen Unity en Sleutelstad uit elkaar spatte. Sindsdien is Centraal+ de zendgemachtigde, maar wil Sleutelstad die vergunning graag overnemen. De samenwerking tussen Unity en Sleutelstad eindigde in een vechtscheiding.

Centraal+ voorzitter Ino Cooijmans reageert op de eigen website tevreden op het bericht van het CvdM: “Wij zijn blij dat de handhaving van tafel is. Sleutelstad heeft ons op vele onderdelen laten handhaven. Dat na ruim 1,5 jaar onderzoek van het CvdM blijkt dat het ongegrond is, is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Zo’n handhaving kost alle partijen veel werk en is vooral vervelend in de beeldvorming van de omroep”. Op de vraag of hij het verscherpte toezicht snapt, antwoordt Cooijmans: “Ja, dat begrijp ik heel goed en ben ergens ook blij met dat verscherpte toezicht. We komen met de omroep uit een roerige periode. Daardoor hebben wij onvoldoende tijd en zicht gehad op onder andere oude afspraken die herzien moesten worden met onze toenmalige producent. Dat we daarin nalatig zouden zijn geweest, is niet bewust geweest.

