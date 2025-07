De wekker die elke werkdag om 5:00 uur gaat: het presenteren van de ochtendshow op JOE vindt Coen Swijnenberg zwaarder dan het maken van een middagshow. “In vergelijking met wat we gewend waren met een middagshow misschien wel”, zegt de radio-dj in de Libelle. “Maar nee hoor, de mensen die in de zorg aan de bedden staan of midden in de nacht aan de weg werken: die zijn pas met topsport bezig. Wij zitten lekker in de studio, samen, en doen wat we het allerliefst doen.”

Coen is sinds ruim een jaar samen met Sander Lantinga te horen in de ochtend op JOE, tussen 6:00 en 10:00 uur. Het programma is in die korte tijd uitgegroeid tot een van de best beluisterde ochtendshows van de Nederlandse radio. “We zijn naar elkaar toegegroeid en inmiddels volledig op elkaar ingespeeld”, zegt Coen daarover.

Kwestie van chemie

Hij noemt ook een aantal andere redenen voor het succes. “We kunnen allebei individueel een radioprogramma maken, maar in dit geval is één plus één drie. Ik denk dat het goed werkt omdat we zo verschillend zijn, maar het exacte geheim kan ik je niet vertellen. Dat is denk ik toch een kwestie van chemie.”

Sander daarover: “Ik ben nooit zenuwachtig voor een uitzending, omdat ik weet dat Coen er is en hij me altijd zal helpen als dat nodig is. Ons fundament is heel goed, we kunnen elkaar vertrouwen. En we kunnen elkaar ook nog verbazen.”

Toch heeft het radioduo ook mindere tijden gekend. De laatste jaren op 3FM “stonden we stil”, zei Coen destijds. Later, in 2022, werden ze bij Radio 538 uit de middag gehaald en gingen ze solo verder. Op vrijdag presenteerden ze nog wel samen een programma.

Foto: Theun Herder / JOE