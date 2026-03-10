Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zijn van start gegaan met een nieuwe actie. De dj’s van JOE zijn samen met nieuwslezeres Merel Westrik naar een geheime plek gebracht en luisteraars moeten hen gaan zoeken. Het spel ‘Coen & Sander: Verstopt!’ lijkt aan te sluiten bij de succesvolle formule van zusterzender Qmusic om luisteraars te laten puzzelen, bekend onder de naam ‘Q-escaperoom’.

Het trio werd geblinddoekt naar een geheime lokatie gebracht. Daar is een volledige ingerichte studio, zonder zicht naar buiten. De eerste uren van het spel stonden in het teken van de eerste aanwijzingen.

Aanwijzingen

Zo werd er een QR-code gedeeld die leidde naar de videoclip van ‘Voyage, Voyage’ van Desireless op YouTube, werden er oude foto’s van Coen, Sander en Merel gedeeld en volgde een topografische aanwijzing dat er in een straal van 500 meter rondom de verstopplek een A-weg ligt die dagelijks door zo’n 90.000 Nederlanders wordt gebruikt.

De hoofdprijs is 10.000 euro. Voor deze actie is het trio de hele dag ook live in beeld te volgen.

Foto: JOE